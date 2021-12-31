مرور آثار سینمای «مبارزه و مقاومت» در شبکه نمایش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سیما، هفته پیش رو، مصادف با ایام فاطمیه و دومین سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی و یارانش، شبکه نمایش منتخبی از فیلمهایی با موضوع مبارزه و مقاومت در برابر استکبار را در بخش «صحنه گران» پخش خواهد کرد.
در بخش مرور آثار در ساعت ۲۱، فیلمهای زیر، به ترتیب، در طول هفته پخش خواهند شد:
شنبه، «اسنودن»: این فیلم به کارگردانی الیور استون، داستان زندگی ادوارد اسنودن افشاگر برنامههای جاسوسی آمریکا را روایت میکند.
یکشنبه، «بازمانده»: ساخته ماندگار سیف الله داد، که به داستان روزهای نخستین اشغال فلسطین توسط رژیم غاصب صهیونیستی میپردازد.
دوشنبه، «ایستاده در غبار»: این فیلم داستان زندگی جاوید الاثر، حاج احمد متوسلیان است که توسط محمد حسین مهدویان ساخته شده است.
سه شنبه، «بادی که در مرغزار وزید»: فیلمی در مورد نبرد استقلال طلبان ایرلند در برابر آزار و اذیتهای متجاوزان انگلیسی ساخته کن لوچ.
چهارشنبه، «شنود»: فیلمی محصول کشور ایتالیا که به جاسوسی سازمان یافته آمریکا در سراسر دنیا میپردازد.
پنجشنبه، «دشمن ملت»: فیلمی با بازی ویل اسمیت و جین هکمن و ساخته تونی اسکات که جاسوسی دولت آمریکا از مردم کشورش را به نمایش میگذارد.
جمعه، «هندوستان آزاد»: داستانی در مورد نبرد گروهی از مردم هندوستان در برابر نیروهای انگلستان با بازی آمیتا باچان و عامر خان.
همچنین، فیلم «به وقت شام» به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا از سینمای ایران نیز در ساعت ۲۳ یکشنبه ۱۲ دیماه و در شب سالگرد شهادت سردار سلیمانی، از شبکه نمایش پخش خواهد شد.
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