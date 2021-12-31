به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمد حسینی خراسانی ظهر آدینه در جمع مردم سمنان به میزبانی مسجد امام (ره) با اشاره به مناسبت‌های پیش رو مانند حماسه ۹ دی، ایام فاطمیه، سالروز شهادت شهید سلیمانی و… بیان کرد: تأثیر عمیق نقش حضرت زهرا (س) در پایداری دین اسلام و اصلاح جامعه همواره در جامعه مشهود است.

وی با بیان اینکه حماسه ۹ دی نیز در واقع هم راستا با مکتب فاطمی بود، افزود: حماسه بزرگ ۹ دی روز تجلی استواری ملت ایران بود لذا اعتقاد داریم که این حماسه در واقع هم راستا با پیروی ملت از مکتب حضرت فاطمه (س) است.

عضو فقهای شورای نگهبان با بیان اینکه حماسه بزرگ ۹ دی روز تجلی غیرت ملت ایران اسلامی بود، گفت: این روز حماسه ساز در واقع نماد، شجاعت، همین فداکاری ملتی بود که به انقلاب و ارزش‌های انقلابی شأن وفادار هستند.

حسینی خراسانی با بیان اینکه شهید سلیمانی یکی از چهره‌های درخشان امت اسلامی در عرصه جهانی است، گفت: شهید سلیمانی با اقدامات و سیره‌ای که زیست مایه افتخار امت است.

وی با بیان اینکه باید ما در تمام بخش‌های زندگی و جامعه‌مان بکوشیم تا فرهنگ فاطمی را پاس بداریم، بیان کرد: ما همیشه عزاداران فاطمی هستیم زیرا پس از شهادت این بانوی بزرگ اسلامی بود که عدالت از جامعه برچیده و به حاشیه رفت و به گواه تاریخ منکر و کم کاری، خیانت، اختلاس و … در جامعه تداوم یافت.

این عضو شورای نگهبان قانون اساسی با بیان اینکه ایام فاطمیه نماد صبر، صلابت و ایثار مکتب اسلام در راه دین است و لذا برای ما اهمیت بسیاری دارد، گفت: این بانوی بزرگ اسلامی، اسوه مقاومت در برابر دشمنان و ایستادگی بر ارزش‌های اسلامی هستند.