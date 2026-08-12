کشف ۸ دستگاه ماینر غیرمجاز قاچاق در بناب

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرامرز بابایاری عصر چهارشنبه با اعلام این خبر، اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر وجود ماینر و استفاده غیرمجاز از دستگاه های استخراج ارز دیجیتال در یک مرغداری موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز این شهرستان قرار گرفت.

وی اضافه کرد: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با هماهنگی مقام قضائی و با همکاری عوامل اداره برق در بازرسی از محل تعداد ۸ دستگاه ماینر قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بناب با اشاره به اینکه کارشناسان، ارزش ریالی دستگاه های کشف شده را ۱۰ میلیارد ریال اعلام کرده‌اند، گفت: در این راستا یک نفر دستگیر و به همراه پرونده متشکله مربوطه به مراجع قضائی معرفی شدند.