به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر شیرودی اظهار کرد: همزمان با ایام پایانی ماه صفر، سالروز رحلت پیامبر گرامی اسلام (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و همچنین سالروز شهادت امام رضا (ع) تا ۲۳ مرداد ۳۸۹ مجوز پرواز فوق‌العاده برای انتقال زائران به مشهد مقدس صادر شده است.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری بیان کرد: از مجموع مجوزهای صادرشده، ۹۶ مجوز مربوط به پروازهای خارجی از مبادی بغداد، باکو، دبی، اسلام‌آباد، استانبول، کابل، کراچی، لاهور، مزارشریف، مسقط، نجف، تفلیس و ایروان به مقصد مشهد مقدس است.

وی افزود: ۲۹۳ مجوز پرواز داخلی از مبادی آبادان، اهواز، اراک، اردبیل، بندرعباس، ماهشهر، بوشهر، قشم، گرگان، ایلام، اصفهان، کرمان، کرمانشاه، عسلویه، کیش، یزد، زاهدان، تهران، نوشهر، ارومیه، رامسر، رشت، ساری، شیراز و تبریز به مقصد مشهد مقدس صادر شده است.