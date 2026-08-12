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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۱۷

صدور ۳۸۹ پرواز فوق‌العاده به مقصد مشهد مقدس

صدور ۳۸۹ پرواز فوق‌العاده به مقصد مشهد مقدس

مشهد- رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: تا ۲۳ مرداد ۳۸۹ مجوز پرواز فوق‌العاده برای انتقال زائران به مشهد مقدس صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر شیرودی اظهار کرد: همزمان با ایام پایانی ماه صفر، سالروز رحلت پیامبر گرامی اسلام (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و همچنین سالروز شهادت امام رضا (ع) تا ۲۳ مرداد ۳۸۹ مجوز پرواز فوق‌العاده برای انتقال زائران به مشهد مقدس صادر شده است.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری بیان کرد: از مجموع مجوزهای صادرشده، ۹۶ مجوز مربوط به پروازهای خارجی از مبادی بغداد، باکو، دبی، اسلام‌آباد، استانبول، کابل، کراچی، لاهور، مزارشریف، مسقط، نجف، تفلیس و ایروان به مقصد مشهد مقدس است.

وی افزود: ۲۹۳ مجوز پرواز داخلی از مبادی آبادان، اهواز، اراک، اردبیل، بندرعباس، ماهشهر، بوشهر، قشم، گرگان، ایلام، اصفهان، کرمان، کرمانشاه، عسلویه، کیش، یزد، زاهدان، تهران، نوشهر، ارومیه، رامسر، رشت، ساری، شیراز و تبریز به مقصد مشهد مقدس صادر شده است.

کد مطلب 6915149

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