حملات مجدد «جبهه النصره» به مناطق کاهش تنش در «ادلب» سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، پایگاه «حمیمیم» که مرکز روسی نظارت بر آتش بس سوریه به شمار می‌رود، بیانیه‌ای را در خصوص حملات گسترده تروریست‌های تکفیری جبهه النصره به مناطق کاهش تنش در سوریه منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، مرکز روسی نظارت بر آتش بس سوریه در بیانیه خود تأکید کرده است که تروریست‌های تکفیری جبهه النصره طی ۲۴ ساعت گذشته ۴۴ بار مناطق کاهش تنش در «ادلب» را هدف حملات خود قرار داده‌اند.

این در حالی است که مرکز روسی نظارت بر آتش بس سوریه پیشتر نیز اعلام کرده بود که جبهه النصره ۶۸ حمله به مناطق کاهش تنش در نقاط مختلف داشته است. طبق اعلام این مرکز، نقض آتش‌بس عمدتاً در استان‌های لاذقیه، حماه و ادلب رخ داده است.

مرکز مذکور همچنین عنوان کرده بود که استان لاذقیه چند مرتبه توسط تروریست‌های تکفیری جبهه النصره هدف حمله قرار گرفت و این در حالی است که حملاتی نیز توسط تکفیری‌ها به استان حلب انجام شده است.