وداع مردم آمل زیرباران با شهدای گمنام

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر سه شهید گمنام دوران دفاع مقدس صبح دوشنبه با استقبال پرشور و باشکوه مردم شهرستان آمل وارد این شهر شد و مردم ولایی وشهیدپرور این شهر همچون نگینی این شهدا را در برگرفتند.

همزمان با ورود کاروان حامل پیکر پاک و مطهر این سه شهید گمنام دوران دفاع مقدس به صورت خودرویی از ورودی شهر آمل از جاده محمودآباد به سمت تجمع مردمی در میدان ۱۷ شهریور این شهر، بارش باران ورحمت الهی همراه با تگرگ شدید فضای عمومی شهر و مراسم تشییع را متفاوت و خاص کرده بود. بسیاری از زنان آملی با تهیه مجمع سری همراه با غنچه‌های عقد که به طور معمول برای پسرهای جوان وتازه داماد تدارک می‌بینند، در مسیر انتقال کاروان شهدای خوشنام قرار گرفتند و به عنوان تبرک در میان جوان‌ها توزیع کردند.

مردم قدرشناس آمل درمسیر انتقال کاروان شهدا به در دست داشتن تصاویری از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، یاد سردار دل‌ها را دردومین سالگرد او گرامی داشتند و پیکر این سه شهید پس از تشییع از خیابان‌های اصلی شهر آمل به شهرستان بابل منتقل شد.

این شهدا گمنام که ۲۰ ساله، ۱۸ ساله و ۱۹ ساله بودند که در عملیات بدر شرق دجله و کربلای ۵ به شهادت رسیدند که پیکر آنان در تازه‌ترین عملیات تفحص کشف شد. طبق برنامه قرار است در روز دوشنبه سه شهرستان آمل، بابل و فریدونکنار و بابلسر میزبان ۶ شهید گمنام در قالب دو کاروان باشد که نخستین کاروان صبح امروز مهمان مردم شهرستان‌های آمل و دومین کاروان هم مهمان مردم فریدونکنار بود و پس ازاین پیکر این شهدا به شهرستان‌های بابل و بابلسر نیز انتقال داده خواهد شد.

پیکر این ۶ شهید گمنام در قالب دو کاروان به تمامی ۲۲ شهرستان مازندران منتقل می‌شود تا شهروندان مازندرانی بتوانند یک بار دیگر با آرمان‌های شهیدان وداع کنند.