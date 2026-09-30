فرماندار جاسک : گوگسر ظرفیت تجارت هرمزگان با عمان و پاکستان را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جمالدینی عصر چهارشنبه در بازدید از اسکله اداره بندر جاسک به همراه اعضای دبیرخانه کارگروه ماده ۴ سازمان توسعه تجارت و مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری هرمزگان، اظهار کرد: بندر جاسک و سیریک به دلیل نزدیکی به کشور عمان از مراودات تجاری قابل توجهی برخوردار بوده‌اند.

وی افزود: بندر گوگسر با وجود فاصله حدود ۱۳۰ کیلومتری از جاسک از زیرساخت‌ها و امکانات لازم برخوردار است و گمرک این بندر نیز از دهه ۶۰ فعال بوده است.

فرماندار جاسک، ادامه داد: در حال حاضر ۲۶ لنج تجاری در بندر گوگسر فعال هستند، اما نبود مجوزهای گمرکی موجب شده این ظرفیت نتواند فعالیت خود را به شکل کامل ادامه دهد و فعالان این حوزه در انتظار راه‌اندازی مجدد گمرک و بندر گوگسر هستند.

جمالدینی با اشاره به شرایط اقتصادی و جنگی کشور، بیان کرد: بندر گوگسر می‌تواند در شرایط کنونی به اقتصاد و معیشت محلی و همچنین اقتصاد کشور کمک کند و انتظار مردم این است که با راه‌اندازی گمرک گوگسر خلأ اقتصادی موجود در منطقه برطرف شود.

وی تصریح کرد: در استان و مرکز کشور مصوباتی برای فعال‌سازی این ظرفیت دنبال شده اما تاکنون به نتیجه نرسیده است و می‌توان از ظرفیت ماده ۴ سازمان توسعه تجارت برای ایجاد یک میان‌بر و تسریع در فعال‌سازی بندر گوگسر استفاده کرد.

فرماندار جاسک با اشاره به خسارت‌های وارد شده به زیرساخت‌های بندر جاسک، گفت: حدود ۱۰۰ فروند لنج در روزهای نخست جنگ در این منطقه مورد اصابت قرار گرفتند و انبار گمرک نیز آسیب دید، همچنین لاشه برخی لنج‌های آسیب دیده همچنان در زیر آب قرار دارند.

جمالدینی، افزود: با راه‌اندازی بندر گوگسر می‌توان بخشی از ظرفیت موجود در جاسک، سیریک و گوگسر را وارد مدار کرد و زمینه توسعه مراودات تجاری در شرقی‌ترین منطقه هرمزگان را فراهم آورد.

وی با بیان اینکه جاسک و گوگسر از نزدیک‌ترین بنادر هرمزگان به بنادر عمان هستند، اظهار کرد: با راه‌اندازی این دو ظرفیت می‌توان از توان موجود برای صادرات، واردات و ترانزیت کالاهای مورد نیاز کشور استفاده کرد.

فرماندار جاسک همچنین از آماده‌سازی زیرساخت‌های اولیه برای استقرار گمرک در گوگسر خبر داد و گفت: ساختمان و امکانات مورد نیاز برای فعالیت گمرک فراهم شده و با کمک خیرین محلی فیبر ارتباطی تا محل ساختمان گمرک انتقال یافته است.

جمالدینی، ادامه داد: برای اسکان نیروهای گمرک نیز در شهر تدارک لازم دیده شده و هر آنچه برای استقرار اولیه دستگاه‌های مرتبط نیاز بوده آماده است تا این ظرفیت وارد مدار فعالیت شود.

وی با اشاره به ظرفیت گوگسر برای توسعه تجارت با پاکستان، گفت: با فعال شدن گوگسر می‌توان از ظرفیت بنادر پاکستان برای واردات کالاهای اساسی از جمله برنج و ... استفاده کرد و به همین دلیل فعال‌سازی این بندر در شرایط کنونی برای منطقه اهمیت زیادی دارد.

فرماندار جاسک در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ظرفیت صادرات در جاسک تکمیل شده است، اظهار کرد: در بخش واردات کالاهای اساسی نیز هر موردی که مورد نیاز باشد، امکان استفاده از ظرفیت موجود فراهم است.

جمالدینی، افزود: موقعیت شهر جاسک به گونه‌ای است که این شهر شبه جزیره بوده و تنها یک مسیر ورودی دارد، بنابراین کامیون‌هایی که وارد شهر می‌شوند برای رسیدن به اسکله باید از داخل شهر عبور کنند.

وی خاطرنشان کرد: تردد کامیون‌ها از داخل شهر موجب ایجاد ترافیک و نارضایتی مردم شده و در برخی مواقع مدیریت آن دشوار است، اما اگر بخشی از این ظرفیت میان جاسک و گوگسر تقسیم شود، می‌توان تا حدودی این مشکل را کنترل کرد.