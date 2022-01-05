جمع بندی سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه آتی شورا

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ۸۵۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست آیت الله دکتر سیدابراهیم رئیسی و با حضور رؤسای مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و اعضا حقیقی و حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی با دستور طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی چهاردهم دی ماه ۱۴۰۰ تشکیل شد.

سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن پاسداشت روز مقاومت و سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی بیان کرد: در ابتدای جلسه از سردار حاج قاسم سلیمانی به عنوان یک انسان متدینِ انقلابیِ محبوب دل‌های مردم ایران یاد شد.

وی ادامه داد: ایشان به عنوان یک شاخص الهی است که افراد میزان عملکرد خوب و بدشان را با ایشان به مقایسه می‌گذارند. انسان فاخری که در دل مردم ایران اعم از اقوام ایرانی، طبقات سنی مختلف، سلیقه‌ها و فرهنگ‌های گوناگون جایگاه وزینی دارد و اگر ما یک شخص مؤمن و متدینِ انقلابی واقعی بخواهیم باشیم، الگوی الهی سردار سلیمانی نماد عینی ماست.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن اشاره به اینکه در این دوره ۱۱ نفر از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور ندارند، افزود: از سوی دیگر هفت نفر عضو حقیقی جدید به شورای عالی انقلاب فرهنگی اضافه شده است و ناگزیریم که به شوراهای تخصصی نمایندگان جدیدی معرفی کنیم بنابراین برای هفت شورا نمایندگان جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد تأیید و تصویب شورای عالی قرار گرفتند.

عاملی ادامه داد: در ستاد نقشه مهندسی فرهنگی کشور دکتر میرباقری، دکتر پیغامی و دکتر کبری خزعلی به عنوان نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی تأیید شدند. در ستاد هماهنگی علم و فناوری در حوزه دفاعی چون یکی از اعضای محترم در این دوره نیست، دکتر سوزنچی به عنوان نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی مشخص شد. در شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی دکتر میرباقری و دکتر سوزنچی و جناب حجت الاسلام و المسلمین قمی و دکتر افتخاری به عنوان نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی تأیید شدند. همچنین در شورای فرهنگ عمومی دکتر ساعی و در شورای فرهنگی اجتماعی زنان دکتر بانکی پور و خانم دکتر یاوری به عنوان نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین شدند.

استاد دانشگاه تهران افزود: در ستاد نقشه جامع علمی کشور نیز دکتر مخبر دزفولی، دکتر پارسانیا، دکتر افتخاری و دکتر کبگانیان به عنوان نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد تأیید اعضا شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفتند. در شورای برنامه ریزی اهل سنت هم حجت الاسلام و المسلمین رستمی به عنوان نماینده تعیین شد.

عاملی به دستور اصلی جلسه در ادامه بحث سه جلسه در خصوص سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد و اذعان داشت: این سند به نوعی اساسنامه تحول دوره جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی محسوب می‌شود که در جلسه ۸۵۳ طرح شد. ابتدای جلسه بر روی چالش‌های پیش روی شورای عالی انقلاب فرهنگی در گذشته اشاره شد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به چالش‌ها، از چالش اساسی درباره مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی سخن گفت و اظهار داشت: مسئله ضمانت اجرایی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است که گاهی مصوبه‌ای داریم اما پیامدهای اجرایی آن به لحاظ منابع انسانی، بودجه و اقداماتی که باید صورت گیرد، مبهم باقی می‌ماند و یا در بسیار از موارد تصمیمات عملی در حوزه علم و فرهنگ منقطع از سیاست‌ها و برنامه‌های کلان مصوب شورای عالی است. چالش دوم مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، پیامدهای حقوقی است چه امتداد مصوبات در مجلس شورای اسلامی و چه امتداد مصوبات در دستگاه‌های حقوقی و قضائی کشور که باید نظام مشخصی وجود داشته باشد و اگر در دستگاه اجرایی در عمل به مصوباتی که در حکم قانون است کوتاهی در اجرایی شدن آن صورت می‌گیرد، ساز و کار مشخصی برای اقدام حقوقی وجود داشته باشد.

عاملی تصریح کرد: در این جلسه مروری بر مجموعه دیدگاه‌های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در زمینه‌های مختلف در حوزه اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و نسبت فرهنگ با سایر امور جامعه مثل سبک زندگی، هنر و رسانه و صنایع فرهنگی و حتی ابعاد مربوط به حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی مورد بحث قرار گرفت. فرهنگ را برخی امر تشریفاتی فرض می‌کنند در صورتیکه فرهنگ ضمیمه بسیار مهمی است که هم در شهرسازی و هم معماری و هم حوزه‌های صنعتی و اقتصاد و… خود را بروز و ظهور می‌دهد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال یکی از پیامدهای اقتصادی فرهنگ در حوزه اقتصاد، بحث مصرف است. اگر فرهنگ مصرف عادلانه در جامعه فراگیر شود و یا اگر فرهنگ نظم و مسئولیت اجتماعی در قبال مردم تبدیل به یک اخلاق عمومی شود، بسیاری از هزینه‌های گزاف در حوزه انرژی و سایر منابع کشور اصلاح می‌شود. لذا فرهنگ به معنای عام و خاص آنکه مبنای سیاستگزاری‌های فرهنگی و باز تعریف جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی است مورد توجه در طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

استاد دانشگاه تهران از تصویب مصوبه‌ای در زمینه جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این جلسه خبر داد و اظهار داشت: بر مبنای این مصوبه جایگاه شورای عالی بعنوان ستاد عالی سیاستگزاری و برنامه ریزی کلان همراه با جایگاه هماهنگ کننده و نظارت کننده بر حسن اجرای مصوبات در حوزه علم و فرهنگ و همچنین امتداد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی مورد تصویب قرار گرفت.

وی افزود: اهمیت این مصوبه باز تعریف نظامند روابط و مناسبت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی با سایر قوا خواهد بود که حسب تعریف جایگاه شورای عالی، مصوبات این شورا برای همه قوای سه گانه لازم الاجراست. جنبه نظارتی شورای عالی انقلاب فرهنگی بر حسن اجرای مصوبات، به این معناست که از مجموعه امکانات نظارتی کشور بهره ببرد و یا اینکه گزارش‌های خود نظارتی دستگاه‌ها مورد اعتبار سنجی قرار گیرد. به هر حال قلمرو فرهنگ و علم دو حوزه مهم و پایه برای سلامت و پیشرفت جامعه است که ظرفیت بزرگ برای سرمایه انسانی و اجتماعی جامعه و البته عامل مهم برای رفع مشکلات و تسهیل امور زندگی سالم و الهی جامعه خواهد بود. بدیهی است موفقتی در این حوزه مستلزم تعامل، همکاری و هم افزایی همه سرمایه‌های ملی کشور در قوای سه گانه همراه با همکاری و همیاری جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی خواهد بود.

وی مسئله دیگرِ مورد توجه در این جلسه را، بحث لازم اجرا شدن مصوبات در حوزه جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد و گفت: در بیانات متفاوت حکیم فرزانه انقلاب تاکید شده است که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تمام قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی کشور لازم الاجرا است. بنابراین لازم اجرا بودن مصوبات نباید جنبه توصیه‌ای و سلیقه‌ای پیدا کند. اگر قانونی در مجلس شورای اسلامی مثلاً در زمینه حجاب به تصویب می‌رسد، امتداد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد. و در سایر مواردی که جنبه سیاست گذاری کلان دارد.

همچنین در مورد ترکیب اعضای حقوقی هم نظر تمام اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت کتبی گرفته شد و نتیجه آن به عنوان مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تلقی می‌شود.

قلمرو فرهنگ و علم دو حوزه مهم و پایه برای سلامت و پیشرفت جامعه است که ظرفیت بزرگ برای سرمایه انسانی و اجتماعی جامعه و البته عامل مهم برای رفع مشکلات و تسهیل امور زندگی سالم و الهی جامعه خواهد بود. بدیهی است موفقتی در این حوزه مستلزم تعامل، همکاری و هم افزایی همه سرمایه‌های ملی کشور در قوای سه گانه همراه با همکاری و همیاری جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی خواهد بود.

استاد دانشگاه تهران در نکته‌ای پایانی به جلسات شورای معین اشاره کرد و گفت: دو جلسه شورای معین در ادامه مصوبه امروز بر روی سایر بخش‌های سند تحول که مربوط به مناسبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با سایر دستگاه‌ها و وظایف و مأموریت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر موارد مثل وظایف دبیرخانه شورای عالی و همچنین ساختار و ارکان شورای عالی در دستور شورای عالی قرار خواهد گرفت. امیدوار هستیم جلسه هفته آینده شورای عالی، جمع بندی سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد.

وی در پاسخ سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه جلسات فوق العاده شورای عالی انقلاب فرهنگی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، بیان کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی چون با مهلتی دو ماهه برای نهایی کردن طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی فرصت دارد که ۲۳ دی ماه این مهلت پایان می‌یابد؛ تدبیر شد تا دو جلسه شورای معین بر روی دستور ادامه یابد تا ما بتوانیم جلسه آینده شورای عالی انقلاب فرهنگی این موضوع را به اتمام برسانیم و از این تاریخ به بعد طبق آئین نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی جلسات یک هفته در میان تشکیل می‌شود مگر ضرورت خاصی موجب برگزاری جلسات فوق العاده شود.