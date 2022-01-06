به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران در مرحله مقدماتی قهرمانی آسیا و در منطقه مرکز و جنوب این قاره با تیم‌های قرقیزستان، ترکمنستان و مالدیو همگروه شد. بازی‌های این منطقه به میزبانی کشور قرقیزستان برگزار می‌شود.

طبق برنامه ریزی کنفدراسیون فوتبال آسیا، زمان بازی‌های تیم ملی فوتسال کشورمان به شرح زیر است:

یکشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۱

* ایران - مالدیو

دوشنبه ۲۲ فروردین

* ایران - ترکمنستان

سه شنبه ۲۳ فروردین

* ایران - قرقیزستان

در دیگر گروه این منطقه تیم‌های ازبکستان، تاجیکستان، افغانستان، نپال قرار دارند.

دو تیم برتر هر گروه (جمعاً ۴ تیم) به صورت مستقیم به جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۲ صعود می‌کنند.

بازی‌های مرحله نهایی شهریور و مهر ۱۴۰۱ به میزبانی کشور کویت و با ۱۶ تیم برگزار خواهد شد.

برنامه بازی‌های مرحله مقدماتی غرب و مرکز آسیا به این ترتیب است:



غرب آسیا



مرکز و جنوب آسیا

