به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران در مرحله مقدماتی قهرمانی آسیا و در منطقه مرکز و جنوب این قاره با تیمهای قرقیزستان، ترکمنستان و مالدیو همگروه شد. بازیهای این منطقه به میزبانی کشور قرقیزستان برگزار میشود.
طبق برنامه ریزی کنفدراسیون فوتبال آسیا، زمان بازیهای تیم ملی فوتسال کشورمان به شرح زیر است:
یکشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۱
* ایران - مالدیو
دوشنبه ۲۲ فروردین
* ایران - ترکمنستان
سه شنبه ۲۳ فروردین
* ایران - قرقیزستان
در دیگر گروه این منطقه تیمهای ازبکستان، تاجیکستان، افغانستان، نپال قرار دارند.
دو تیم برتر هر گروه (جمعاً ۴ تیم) به صورت مستقیم به جام ملتهای آسیا ۲۰۲۲ صعود میکنند.
بازیهای مرحله نهایی شهریور و مهر ۱۴۰۱ به میزبانی کشور کویت و با ۱۶ تیم برگزار خواهد شد.
برنامه بازیهای مرحله مقدماتی غرب و مرکز آسیا به این ترتیب است:
غرب آسیا
مرکز و جنوب آسیا
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