  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۶ دی ۱۴۰۰، ۱۷:۰۴

مرحله مقدماتی قهرمانی آسیا؛

زمان بازی‌های تیم ملی فوتسال ایران مشخص شد

زمان بازی‌های تیم ملی فوتسال ایران مشخص شد

زمان بازی‌های تیم ملی فوتسال ایران در مرحله مقدماتی قهرمانی آسیا مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران در مرحله مقدماتی قهرمانی آسیا و در منطقه مرکز و جنوب این قاره با تیم‌های قرقیزستان، ترکمنستان و مالدیو همگروه شد. بازی‌های این منطقه به میزبانی کشور قرقیزستان برگزار می‌شود.

طبق برنامه ریزی کنفدراسیون فوتبال آسیا، زمان بازی‌های تیم ملی فوتسال کشورمان به شرح زیر است:

یکشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۱
* ایران - مالدیو

دوشنبه ۲۲ فروردین
* ایران - ترکمنستان

سه شنبه ۲۳ فروردین
* ایران - قرقیزستان

در دیگر گروه این منطقه تیم‌های ازبکستان، تاجیکستان، افغانستان، نپال قرار دارند.

دو تیم برتر هر گروه (جمعاً ۴ تیم) به صورت مستقیم به جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۲ صعود می‌کنند.

بازی‌های مرحله نهایی شهریور و مهر ۱۴۰۱ به میزبانی کشور کویت و با ۱۶ تیم برگزار خواهد شد.

برنامه بازی‌های مرحله مقدماتی غرب و مرکز آسیا به این ترتیب است:


غرب آسیا
زمان بازی‌های تیم ملی فوتسال ایران مشخص شد

مرکز و جنوب آسیا
زمان بازی‌های تیم ملی فوتسال ایران مشخص شد

کد مطلب 5393771

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها