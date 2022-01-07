مکتب حاج قاسم برگرفته از ولایتمداری است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدعلی اکبری صبح جمعه در دومین سالگرد شهادت حاج قاسم که در کوهرنگ برگزار شد با بیان اینکه مردم نشان دادند که حاج قاسم زنده است، اظهار کرد: تا زمانی که چهارمحال و بختیاری و جمهوری اسلامی زنده است سردار سلیمانی هم زنده است.

وی با اشاره به اینکه استکبار ستیزی و استبداد ستیزی بختیاری در دنیا بی نظیر است، عنوان کرد: غیرت، مردانگی مردان بختیاری و حیا، عفت و شجاعت زنان بختیاری زبانزد همه است.

سردار اکبری با بیان اینکه دشمن از تندیس حاج قاسم هم می‌ترسد، ادامه داد: شهید سلیمانی زنده‌تر از سردار قاسم سلیمانی است و دشمن از این ترس دارد.

فرمانده سپاه حضرت قمر بنی هاشم (ع) چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه دشمنان کارشان دشمنی است، گفت: داعش سر از تن مردم جدا می‌کرد و حاج قاسم برای دفاع از ناموس و نابودی داعش به میدان رفت.

سردار اکبری با اشاره به اینکه مدافعان حرم برای دفاع از اسلام ناب محمدی به میدان رفتند، اظهار کرد: داعش آمده بود که بماند و سرزمین حجاز ایجاد کند.

وی با بیان اینکه دشمنان بخوبی می‌دانند نام حاج قاسم پیش برنده است، عنوان کرد: حاج قاسم در مکتب عاشورا، اسلام و امام (ره) درس آموخته است.

فرمانده سپاه حضرت قمر بنی هاشم (ع) چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: مکتب حاج قاسم سلیمانی برگرفته از ارکانی همچون، ولایتمداری، مردم‌داری، دشمن ستیزی و دشمن شناسی و اخلاص است.

سردار اکبری با بیان اینکه حاج قاسم ولایتمدار عملی بود، ادامه داد: هرگاه رهبری سخنی می‌گفتند سردار سلیمانی بی چون و چرا می‌پذیرفتند و عمل می‌کردند.