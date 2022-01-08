برد دراماتیک پورتو با گلزنی و پاس گل طارمی/ شروع عالی در سال ۲۰۲۲

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از بازیهای هفته هفدهم لیگ پرتغال شنبه شب تیم پورتو به مصاف استوریل رفت و با نتیجه ۳ بر ۲ یک برد دراماتیک را رقم زد.

در این بازی که مهدی طارمی مهاجم ایرانی پورتو در ترکیب اصلی این تیم بود، استوریل نیمه اول را با دو گل به سود خود تمام کرد.

در نیمه دوم آتش بازی پورتو شروع شد و ابتدا مهدی طارمی در دقیقه۴۹ برای پورتو گلزنی کرد.

در حالی که بازی با نتیجه ۲ بر ۱ دنبال میشد لوییس دیاز در دقیقه ٨۴ با پاس طارمی گل تساوی پورتو را به ثمر رساند.

اما این پایان کار نبود و پورتو در دقیقه ٨۹ توسط فرانچسکو کونسیسائو گل سوم را به ثمر رساند تا یک برد دلچسب را تجربه کند.

به این ترتیب طارمی و پورتو شروعی عالی در سال ۲۰۲۲ داشتند.

پورتو با این نتیجه ۴۷ امتیازی شد و قهرمانی نیم فصل را از آن خود کرد.