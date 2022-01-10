همت طلبه جهادگر و افزایش درآمدروستا/با دست خالی هم می شود کار کرد

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- مریم شریفی: پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۷ تعدادی از دانشجویان دانشگاه های تهران به گروه های ۱۰ نفره تقسیم شدند و به شهرها و روستاهای محروم رفتند تا عقب ماندگی ها و محرومیت هایی که یادگار دوران رژیم پهلوی بود را کاهش دهند.

به این ترتیب اولین گروه های جهادی در کشور شکل گرفت، بعدها این گروه ها سازمان یافته تر شدند و در سال ۵۸، سازمان بسیج سازندگی با فرمان امام(ره) تاسیس شد.

سیل، زلزله، درمان بیماران، جاده سازی، ساختن خانه محروم، مسجد و مدرسه، آموزش به کودکان و بزرگترها هیچ تفاوتی برای یک جهادگر ندارد، مهم این است که کار بر زمین نماند و مشکلی هرچند کوچک حل شود.

«حجت الاسلام محمد هادوی خراسانی» روحانی جهادگر از اهالی استان خراسان است که ترک دیار خویش کرده و به روستای «اسپومحله» از توابع شهرستان کردکوی در استان گلستان آمده تا به مردم خدمت کند.

عرصه ای که روحانی جهادگر برای خدمت به مردم انتخاب کرده کمی متفاوت تر از کارهای قبلی جهادگران است

هادوی خراسانی با حمایت ها و آموزش های خود در زمینه کشت گیاهان دارویی، اصلاح نژاد دام ها و پرورش ماهی به مردم روستا آموزش می دهد تا با همین امکاناتی که دارند بتوانند درآمد بیشتری کسب کنند. خبرگزاری مهر با این جهادگر مصاحبه ای انجام داده که در ادامه خواهد آمد:

* فعالیت های اقتصادی خود را از چه زمانی و با چه هدفی در روستای اسپومحله آغاز کردید؟

اگر مردم دغدغه مالی نداشته باشند، درک بهتری از زندگی و حتی خدا پیدا می کنند سه سال پیش همراه با خانواده ام به روستای اسپومحله آمدم و مهم ترین هدفم این بود که به رشد اقتصادی و معیشتی مردم روستا کمک کنم زیرا معتقد هستم اگر سطح درآمد مردم بالاتر برود و دغدغه مالی نداشته باشند علاوه بر رفاه و آرامشی که پیدا می کنند دید آنها نسبت به دنیا تغییر کرده و درک بهتری از حقایق دنیا و خدا خواهند داشت.

در روستای اسپومحله در کنار کارهای فرهنگی مثل نماز جماعت، آموزش قرآن و حلقه صالحین، کلاس هایی برای کمک به بهبود وضعیت اقتصادی مردم هم برگزار کردم.

ترویج کاشت سیاه دانه اولین کار اقتصادی مهمی بود که پایه ریزی کردم و بعد از آن به سراغ پرورش دام های اصلاح نژاد شده و پرورش ماهی رفتم که سود خوبی عاید مردم می کند.

*چرا تصمیم گرفتید کاشت گیاه سیاه دانه را در اسپومحله ترویج کنید؟

اکثر زمین های روستای اسپومحله به صورت دیم کشت می شد و بیشتر مردم روستا در زمین های خود گندم می کاشتند که به طور متوسط در هر هکتار چهار تن برداشت کرده و درآمدی که عاید مردم می شد ۲۰ میلیون تومان در هکتار بود.

اما با کاشت سیاه دانه بر حسب مرغوبیت زمین بین ۶۰ تا ۱۱۰ میلیون در هکتار برای کشاورز درآمدزایی دارد. از طرفی سیاه دانه نیاز به آب زیادی ندارد و به صورت دیم کاشته می شود و با شرایط خشکسالی که در استان وجود دارد اهمیت کشت آن را دو چندان می کند.

*چطور متوجه شدید خاک روستای اسپوحله برای کشت سیاه دانه مساعد بوده و در حال حاضر چند هکتار زیر کشت این گیاه رفته است؟

در ابتدا به صورت آزمایشی در یک زمین دوهزار متری سیاه دانه کاشتم و خوشبختانه به خوبی محصول رشد کرد و کم کم برای مردم کلاس های آموزشی گذاشتم و تشویق و حمایت خودم از روستاییان شروع کردم، در حال حاضر بیش از ۱۲۰ هکتار از زمین های روستا زیر کشت سیاه دانه رفته است.

*هزینه کاشت و مراحل داشت گیاه سیاه دانه را توضیح دهید؟

هزینه کاشت سیاه دانه در هکتار ۱۰ میلیون تومان و برابر با کاشت گندم است و مراحل داشت و نگهداری سخت و پیچیده ای ندارد و به جز وجین کردن زمین تمام مراحل مکانیزه و شبیه کشت پنبه است.

*در مورد ترویج پرورش دام اصلاح شده توضیح دهید؟

پروش یک نوع بز نژاد دار دورگه پاکستانی و سانن را در دست کار دارم، این نژاد، شیر بالایی داشته و دو بار در سال زایش دارد و چندقلو زا است و به همین دلیل صرفه اقتصادی خوبی برای دامدار دارد.

من ابتدا خودم هفت راس از این بز را با موفقیت پرورش دادم و در حال حاضر چندین نفر در روستا در حال پرورش این نژاد هستند و در حال گسترش آن هستیم.

*پرورش چه نوع ماهی در دست اقدام دارید و در چه مرحله ای از کار قرار دارید؟

پرورش یک نوع ماهی زینتی را در استخر با قطر هشت متر آغاز کردم و انشاءالله نوروز اولین برداشت انجام می شود.

با دوستانی که در این زمینه تجربه داشتند مشورت کردم و متوجه شدم حداقل ۶۰ درصد سود خالص دارد و بعد از اطمینان از جواب دهی این طرح، کار آموزش و ترویج آن را هم شروع خواهم کرد.

*سخن آخر؟

مهم ترین پیام من به جوانان این است که با دست خالی هم می شود کار کرد، من با دست خالی همه این کارها را شروع کردم. جوانان دنبال این نباشند دولت بیاید و برایشان کاری انجام دهد.

من هم یک جوان ۲۹ ساله و دانشجو هستم و سرمایه بزرگی ندارم، کشور ما سرشار از ثروت و پتانسیل است که باید از آن استفاده کرد.