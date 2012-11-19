انار معجزه بسته بندی مواد غذایی/ تولید سالانه 2200 تن انار در فیروزکوه

به گزارش خبرنگار مهر، در قرآن کریم سه بار از این میوه نام برده شده است؛ در سوره "الرحمن" آنجا که وصف بهشت و میوه های بهشتی آمده، از انار نام برده است؛ یک میوه خوش آب و رنگ شفا بخش که انگار، هر دانه اش دوای دردی است.

شاید به همین خاطر برخی اعتقاد داشتند که در میان دانه های انار، حتما یک دانه بهشتی است و اگر روز جمعه یک انار کامل را طوری بخورید که حتی یک دانه اش هم زمین نیفتد، آن دانه از بهشت آمده را خورده اید.

انار با قابلیت ماندگاری بالا برای درمان بیماران مبتلا به فشارخون

انار فیروزکوه دانه درشت و آبدار است ، پوست مقاومی در برابر ضربه داشته و ترکیدگی کمی دارد، مزه اش ملس"ترش و شیرین" است و قابلیت ماندگاری بالایی دارد و بهترین نوع انار برای کسانی است که مبتلا به فشار خون یا غلظت خون هستند.

ترکیبات شیمیایی در انار وجود دارد؛ قسمتهای مختلف درخت انار به خصوص پوست ریشه و ساقه انار دارای حدود 20 درصد تانل و "اسید پونی کوتانیک" punicotanic acid است، پوست درخت انار دارای "الکالوئیدی" به نام "پله تیه رتین" pelletierin که تلخی پوست آن به خاطر وجود این ماده است.

انار بدون کلسترول، کلسترولهای بد را از خون می گیرد

یک عدد انار، 40 درصد نیاز روزانه شخصی به ویتامین c را تأمین می کند، همچنیین انار منبعی غنی از اسید فولیک و آنتی آکسیدان است. انارعلاوه بر اینکه کلسترول ندارد حتی کلسترولهای بد را نیز از خون می گیرد.

خوردن دانه های انار به مراتب بهتر از نوشیدن آب انار است؛ انار میوه ای است که به آن خون ساز می گویند و به همین علت بهترین موقع برای مصرف آن صبح و قبل از صبحانه است، انار تقویت کننده قلب، مفرح، دفع کننده چربی، رفع کننده سموم اغلب عفونتهای داخلی، دافع حرارت است و خوردن انار با پرده های آن شکم را دباغی می کند.

دو هزار و 200 تن تولید سالیانه انار در شهرستان فیروزکوه

همزمان با فرا رسیدن پاییز، برداشت انار از 120 هکتار از اراضی روستای محمود آباد فیروزکوه آغاز می شود که این ارقام انار کشت شده از نوع گلو باریک و دانه سیاه با میانگین عملکرد 20 تن است و تولید سالیانه انار در شهرستان فیروزکوه به دو هزار و 200 تن می رسد.

رئیس شورای روستای محمود آباد که در 70 کیلومتری فیروزکوه قرار دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر، یکی از مشکلات این روستا را بیکاری 50 درصد از جوانان این روستا دانست.

علی اشرف کریمی گفت: با توجه به تجربه و تخصص جوانان این روستا در زمینه کاشت محصول انار اگر 200 هکتار از زمینهای منابع ملی که در اختیار منابع طبیعی است به جوانان این روستا واگذار شود، مشکل اشتغال جوانان این روستا به طور کلی حل خواهد شد و دیگر به شهرها مهاجرت نمی کنند.

لزوم راه اندازی جاده محمود آباد به گرمسار

وی ادامه داد: به علت دور بودن این روستا با مرکز شهرستان که 70 کیلومتر است و این مسافت زیاد مزید برعلت شده است که انار این منطقه را با نصف قیمت به فروش برسانیم، در صورت راه اندازی جاده محمود آباد به گرمسار که 30 کیلومتر است، مشکلات این روستا حل خواهد شد.

رئیس شورای روستای محمود آباد افزود: در این صورت، مردم این روستا می توانند محصولات کشاورزی خود را به راحتی و با طی کردن مسیر کوتاه به گرمسار و از آنجا به پایتخت برسانند.

در حال حاضر انار محمود آباد هر کیلو 15 هزار ریال به فروش می رسد که در صورت حل شدن مشکل راه این روستا، محصول انار این روستا به قیمت دو برابر و شاید هم بیشتر به فروش می رسد.

سالانه 2200 تن انار از مزارع برداشت می شود

رئیس اداره جهاد کشاورزی فیروزکوه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سالانه دو هزار و 200 تن انار از مزارع برداشت می شود که حدود یکهزار تن آن به خارج از کشور صادر می شود.

روح الله درویش خضری به باغات انار روستای محمودآباد که 150 هکتار است، اشاره کرد و ادامه داد: سه نوع انار دم سیاه، گلو باریک و پوست نازک شیشه ای در باغات انار این روستا برداشت می شود.

وی از خصوصیات بارز تولید انار در این روستا را تولید محصول سالم ذکر کرد و گفت: حداقل کودهای شیمیایی در پرورش این انارها استفاده می شود، همچنین تولید انار سالم فیروزکوه با استفاده از شیوه های مدیریت تلفیقی و تمام روشهایی که عوامل خسارت زا را پایین می آورد با محوریت مبارزه بیولوژیک و غیر شیمیایی محصول مبادرت شده است.

درویش خضری اضافه کرد: انار محمود آباد با داشتن اندازه و وزن مناسب از نظر کیفی، باقی مانده سموم، آلاینده ها و کود های مصرفی در حد استاندارد است.

گزارش و عکس: مجید بلوری