گسترش فضای سبز مطابق با اقلیم کاشان مورد توجه مسئولان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد حاجی قدیری بعد از ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای شهر کاشان با اشاره به اینکه کاشان یکی از شهرهایی است که با تنش آبی روبرو شده است، اظهار داشت: یکی از دلایل فرونشست زمین در این منطقه استفاده بی رویه از منابع آبی زیرزمینی است.

وی با بیان اینکه کاشان یک شهر کویری و صنعتی است، ابراز داشت: هوای سالم حق هر شهروند است و گسترش فضای سبز منطبق بر اقلیم کاشان باید مورد توجه مدیران و مسئولان شهری قرار بگیرد.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر کاشان با اشاره به اینکه که کاشان اقلیمی کویری دارد و میانگین سالیانه بارش آن تنها ۱۱۶ میلیمتر در سال است، تصریح کرد: این بارش با وجود جمعیت حدود ۳۰۵ هزار نفری (طبق سر شماری سال ۹۵) به عنوان بیست و هشتمین شهر پر جمعیت ایران بسیار ناچیز و نگران کننده است.

وی با اشاره به اینکه راه‌های برون رفت از این بحران در سه حوزه خلاصه می‌شود، گفت: در اولین مرحله مدیران شهری باید بحران کم آبی و فرونشست زمین در منطقه کاشان را جز اولویت اول خود قرار داده و نسبت به رفع آن با همه وجود و با بسیج تمام امکانات اقدام کنند.

حاجی قدیری با اشاره به لزوم فرهنگسازی بین مردم برای اصلاح الگوی مصرف افزود: با تداوم شیوه کنونی و الگوی مصرف موجود کاشان به زودی دچار معضل عظیم بی آبی یا کم آبی مزمن خواهیم شد.

وی با اشاره به اینکه دومین راه حل برای مقابله با کم آبی اصلاح مکانیزم کشت و کار و اصلاح مصرف آب کشاورزی است، خاطرنشان کرد: سومین و مهمترین راهکار برای مقابله با بحران آب، تلاش همه دستگاه‌ها برای پیوستن شهروندان کاشانی به شبکه فاضلاب شهری است.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر کاشان با اشاره به اینکه برای طرح فاضلاب شهری کاشان تاکنون بیش از یک هزار میلیارد تومان هزینه شده است، گفت: با این حجم از هزینه فقط ۳۰ درصد از شهروندان کاشانی به طرح فاضلاب شهری پیوسته اند.

وی تاکید کرد: هرچقدر ظرفیت بازگشت پساب شهروندان به چرخه مصرف نزدیک به ۱۰۰ در ۱۰۰ شود به میزان بسیار زیاد از مشکلات مصرف آب صنعتی و فضای سبز شهری کاشان حل می‌شود و موجب حل مشکل بی آبی بخش صنعت و فضای سبز می‌شود و به گنجینه‌های آب زیر زمینی دست اندازی نمی‌شود.