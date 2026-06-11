آپارتمان سازی مناسب اقلیم کاشان نیست

تقی شامخی در حاشیه رونمایی از کتاب قدم‌هایی کوچک در راهی بزرگ در شهر کتاب کاشان گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که به صورت جدی باید به آن پرداخت موضوع کمبود آب و خشکسالی در کاشان است.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته منازل کاشان با معماری اصیل ایرانی ساخته می‌شد، ابراز کرد: الان در شهری مثل کاشان آپارتمان های چند طبقه ساخته می‌شود که ساخت این آپارتمان‌ها مناسب اقلیم این شهر نیست.

رئیس اسبق دانشگاه کاشان تصریح کرد: در مناطق گرم و خشک همانند کاشان باید مردم در ساختمان‌هایی زندگی کنند که با محیط در ارتباط باشند.

وی با اشاره به اینکه در فضای سبز کاشان به دلیل قرارگیری در اقلیم گرم و خشک از گونه‌هایی استفاده شود که مصرف آب کمی داشته باشند، خاطرنشان کرد: برای آبیاری این فضاها هم باید از آب‌های سیکل دوم و سوم استفاده شود.

شامخی با بیان اینکه در شهر کاشان که چندین رودخانه وجود دارد باید فضای سبز در کنار این رودخانه ها ایجاد شود، افزود: مسئله کمبود آب باید توجه جدی به آن شود چراکه فرزندان ما هم باید از آن بهره مند شوند.

وی با اشاره به نحوه بهره مندی گذشتگان ما از آب و استفاده از آب انبارها گفت: در حال حاضر به دلیل پیشرفت تکنولوژی آب در تمام خانه های ما وجود دارد ولی با این وجود باید دانش جمعی را بالا ببریم تا از آب استفاده اقتصادی و با مدیریت مصرف شود.

این دکترای منابع طبیعی و جنگلداری تاکید کرد: مسئولین هم باید در استفاده از منابع آبی ملاحظات خود را داشته باشند و از یک آب حداقل سه بار استفاده کنند.