به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، شاهپور علائی‌مقدم درباره شرایط صادرات محصولات کشاورزی گفت: شرایط صادرات و قرنطینه کشورها تغییر کرده است و از حالت محصول‌محور به حالت بسترمحور تغییر یافته است یعنی محصولات باید شناسه‌دار شوند.

وی با تاکید بر اینکه پیش نیاز گواهی بهداشت گیاهی، گواهی آنالیز است، تصریح کرد: با راه‌اندازی سامانه سماک هماهنگی بیش از پیش بین دستگاه‌ها برای روان‌سازی صادرات محصولات کشاورزی مهیا می‌شود.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با بیان اینکه امنیت غذایی مقدمه امنیت دفاعی است، اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی سوپاپ امنیت کشور است و تاثیر مستقیم بر اقتصاد، معیشت و امنیت غذایی بسیار استراتژیک است.

وی با بیان اینکه سازمان حفظ نباتات به عنوان اورژانس و طبیب بخش کشاورزی است، گفت: این سازمان زیربنای بخش کشاورزی است و امنیت غذایی بالا در گرو نقش حیاتی این سازمان است.

علائی‌مقدم با بیان این که در شرایط تحریم ظالمانه در حال صادرات محصولات کشاورزی و ارزآوری برای کشور هستیم، گفت: اخلال در گلوگاه بخش کشاورزی سبب برهم زدن آرامش روانی جامعه می‌شود و مدیران حفظ نباتات سراسر کشور باید عملکرد حوزه‌های حفظ نباتات در سراسر کشور را صادقانه مطرح و برای مردم روشنگری کنند.

وی با بیان اینکه مدتی است که جلسات شورای مهمی به نام شورای حفظ نباتات برگزار نمی‌شود تاکید کرد: باید شورای حفظ نباتات کشور را احیا کنیم و در آن جلسات به موضوعات مرتبط رسیدگی و تصمیم‌گیری کنیم.

علایی مقدم با اعلام اینکه در بحث اصلاح قانون پیشنهاد شده که نام سازمان تغییر یابد، اظهار داشت: نام سازمان باید به گونه ای انتخاب شود که نشان دهنده شرح وظایف سازمان باشد و در این خصوص پیشنهاداتی ارایه شده است.

به گفته وی، با دستور وزیر جهاد کشاورزی، معاونت سلامت و امنیت غذایی نیز در سازمان حفظ نباتات کشور تشکیل خواهد شد.