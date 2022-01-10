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۲۰ دی ۱۴۰۰، ۱۰:۳۱

در تازه ترین جلسه صورت گرفت؛

بررسی ۱۲ پرونده تاسیس آموزشگاه موسیقی در ارشاد

بررسی ۱۲ پرونده تاسیس آموزشگاه موسیقی در ارشاد

۱۲ پرونده متقاضی دریافت مجوز آموزشگاه موسیقی در شورای نظارت بر آموزشگاه‌های آزاد موسیقی یکشنبه ۱۹ دی ماه بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دویست و دهمین جلسه شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه های آزاد موسیقی، با حضور مدیرکل دفتر آموزش و اعضای این شورا روز یکشنبه ۱۹ دی ماه برگزارشد.

در این جلسه ۱۲ پرونده متقاضی دریافت مجوز آموزشگاه موسیقی توسط اعضای شورا بررسی شد که از استان های خوزستان، همدان، البرز، زنجان، گلستان، فارس و تهران به صورت حضوری در مصاحبه شرکت کردند.

اعضای شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه های آزاد موسیقی حسن ریاحی، داود گنجه‌ای، کیاوش صاحب نسق، سیمون آیوازیان، محمد اله‌ یاری فومنی سرپرست دفتر موسیقی، احمد صدری به عنوان نماینده فرهنگستان هنر و علی اکبر صفی پور مدیرکل دفتر آموزش هستند.

کد مطلب 5396248
علیرضا سعیدی

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