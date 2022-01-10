نامزدهای چهارمین دوره جایزه ادبی الوند معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه جایزه ادبی الوند (کتاب سال الوند) عنوان کتابها و اسامی نامزدهای دریافت تندیس «کتاب سال» و کتاب به انتخاب «انجمن علمی نقد ادبی ایران» برای چهارمین دوره را معرفی کرد.
هیئت داوران چهارمین دوره جایزه ادبی الوند با بررسی کتابهای ارسالی (توسط شاعران و ناشران) به دبیرخانه، در قالبهای مختلف، ۱۳ عنوان کتاب را نامزد دریافت جایزه اعلام کرد.
عنوان کتابها به ترتیب حروف الفبا به این شرح است:
حیدر کاسبی برای مجموعه شعر «آب تا زانوی مترسک»
نرگس برهمند برای مجموعه شعر «آمبرولا خواهر گلهای جهان»
جواد گنجعلی برای مجموعه شعر «بیتفاوتی در نور زرد»
راضیه موسوی برای مجموعه شعر «تشنهای و کویر در خانه است»
میثم متاجی برای مجموعه شعر «شیهه»
آرش نصرتالهی برای مجموعه شعر «صدای من را از خواستن میشنوید»
رضا شالبافان برای مجموعه شعر «عیلام بعد از حمله آشور بانیپال» (و نامزد دریافت تندیس به انتخاب انجمن علمی نقد ادبی ایران)
قربان ولیئی برای مجموعه شعر «فقط تویی که منم» (و نامزد دریافت تندیس به انتخاب انجمن علمی نقد ادبی ایران)
مجیب مهرداد برای مجموعه شعر «کوچه دلفینها»
آرش شفاعی برای مجموعه شعر «گوزن در بوران شدید»
طاهره خورشیدوند برای مجموعه شعر «گمراه»
آرزو سبزوار قهفرخی برای مجموعه شعر «لب کوک» (و نامزد دریافت تندیس به انتخاب انجمن علمی نقد ادبی ایران)
سیدمحمدرضا طباطبایی برای مجموعه شعر «مولکول انفرادی»
کتاب سال شعر الوند در سه بخش «کتاب سال»، جایزه ویژه به انتخاب «انجمن علمی نقد ادبی ایران» و بخش «استانی» (ویژه شاعران استان همدان) برای چهارمین سال پیاپی برگزار و کتابهای برگزیده در آیین پایانی معرفی خواهند شد.
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