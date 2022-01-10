اجرای عملیات احیا واصلاح در ۱۸۰ هکتار از مراتع شهرستان کبودراهنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم علی ویردی از این میزان ۱۰۰ هکتار در مراتع روستای «باباخنجر»، ۶۰ هکتار در مراتع «قطار آغاج» و ۲۰ هکتار در روستای «آب‌مشکین» اجرا شده است.

وی اضافه کرد: عملیات احیا و غنی سازی ۴۰۰ هکتار از مراتع کبودراهنگ در سال جاری هدف گذاری شده که ۲۰۰ هکتار توسط اداره منابع طبیعی این شهرستان و ۲۰۰ هکتار با مشارکت مردمی اجرایی می‌شود و تاکنون از این میزان در مجموع ۱۸۰ هکتار به پایان رسیده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کبودراهنگ افزود: این طرح‌ها با کندن چاله‌های کوچک هلال شکل با تراکم سطحی مناسب و در فاصله چهار در چهار متر یا ۶ در ۶ متر از یکدیگر، کاشت بذور گیاهان مرتعی در آن و پوشاندن آنها با خاک صورت می‌گیرد.

علی ویردی گفت: عملیات احیا و اصلاح مراتع در زمین‌های شیب دار که امکان حضور ادوات کشاورزی نیست اجرایی شده و این طرح شامل کپه کاری، بذرپاشی، بذرکاری، کودپاشی و مرمت چشمه‌ها بوده که هم اینک عملیات کپه کاری و بذرکاری در حال انجام است.

به گفته وی، تثبیت و کاهش فرسایش خاک، افزایش تولید علوفه خوش خوراک مورد نیاز دام، افزایش ذخیره آبی و نفوذ آن در خاک به کاهش روان آب‌ها از نتایج مثبت کپه کاری است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کبودراهنگ در ادام، خاطرنشان کرد: از بین روش‌های تجدید حیات پوشش گیاهی مراتع، کپه کاری از روش‌هایی است که با استفاده از نیروی کار انسانی انجام می‌شود، بنابراین اشتغالزایی و بومی گرایی مزیت‌های مهم اصلاح و غنی سازی مراتع است.