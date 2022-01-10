سرپرست فرمانداری شهرستان رودان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دوستی استاندار هرمزگان در این حکم خطاب به عبدالرضا سالاری، آورده است: با عنایت به تخصص و تعهد جنابعالی و به موجب این حکم به سمت سرپرست فرمانداری شهرستان رودان، منصوب می گردید.

انتظار می‌رود با بذل توجه به منشور اخلاقی دولت مردمی ایران قوی و در هماهنگی با دیگر دستگاه‌های کشوری و لشکری و با بهره‌گیری از نیروهای مجرب و توانا در انجام وظایف محوله، عمل کنید.

همچنین اینک که به عنوان بخشی از بدنه دولت سیزدهم به خدمت مشغول هستید، امیدوارم با اتکال به ذات ایزد منان، خود را خدمتگزار صادق برای مردم شریف استان هرمزگان و شهرستان رودان دانسته و در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و سربلندی جمهوری اسلامی ایران، کوشا باشید. توفیق روزافزون شما را آرزومندم.

شایان ذکر است؛ عبدالرضا سالاری از نیروهای بومی و توانمند استان هرمزگان و اهل شهرستان رودان است که سوابق اجرایی و مدیریتی مختلف شامل رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان رودان، مسئول کانون خدمت رضوی و نمایندگی آستان قدس رضوی در شهرستان رودان، مسئول هیأت رزمندگان اسلام شهرستان رودان و مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان رودان را در کارنامه دارد.