به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حبیب الله شعبانی موثقی ظهر دوشنبه در دیدار با معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد کشور، با تاکید بر اهمیت توجه به رشد علمی کشور، اظهار کرد: همان طور که رهبر معظم انقلاب بارها نسبت به این موضوع سفارش داشته اند که هیچ وقت در عرصه رشد علمی کشور، نباید متوقف شویم، بنابراین وظیفه نهادهای علمی کشور، تحقق این فرمایشات رهبری است.

وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد باید با قدرت و قوت، مسیر ارتقا و رشد جایگاه علمی خود و کشور را پیش بگیرد، گفت: در سال‌های گذشته اتفاقات مبارکی در عرصه علمی در مجموعه دانشگاه آزاد رخ داده که باید این مسیر با قدرت بیشتر ادامه پیدا کند.

امام جمعه شهر همدان افزود: گاهی از موارد نگاه بین ثروت و علم یک نگاه تقابلی است در حالی که در دنیای امروز اقتصاد و ثروت مقدمه‌ای برای ارتقای کیفی و ارتقای علمی جامعه محسوب می‌شوند.

حجت الاسلام شعبانی موثقی با اشاره به اینکه اگر دانشگاه آزاد از نظر اقتصادی با مشکل روبرو شود؛ از لحاظ ارتقای علمی نیز آسیب خواهد دید، مطرح کرد: اکتفا کردن به شهریه و اداره کردن دانشگاه با شهریه، در شرایط فعلی و به لحاظ کمبود دانشجو و تعدد مؤسسات علمی، توجیه اقتصادی ندارد.

نماینده ولی فقیه در استان همدان، در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه مطالبات و مسائل اقتصادی که در محیط دانشگاه وجود دارد، به یکی از دغدغه‌های اصلی در دانشگاه آزاد تبدیل شده است، اظهار کرد: دانشگاه باید در بحث درآمدها، تدبیری بلند مدت و جدید داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه هیئت علمی و اساتید به جز مسائل علمی نباید دغدغه دیگری داشته باشند، خاطر نشان کرد: اساتید باید در فضایی آرام و بدون هیچگونه دغدغه‌ای به دنبال انجام فعالیت‌های پژوهشی و علمی، در راستای رشد علمی کشور باشند.

حجت الاسلام شعبانی موثقی با بیان اینکه حضور در مجامع علمی یک توفیق است، عنوان کرد: متأسفانه به دلیل شرایط کرونایی این توفیق را از دست داده‌ایم، چرا که هر جا مباحث علمی مطرح می‌شود، قطعاً نشاط نیز در آنجا است.

وی در پایان این جلسه با تقدیر از خدمات و فعالیت مرتضی قائمی؛ رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی همدان برای ابوالفضل یداللهی؛ رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی همدان آرزوی موفقیت کرد.