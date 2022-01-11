جلسات کارشناسی طرح حمایت از کاربران فضای مجازی برقرار است

لطف الله سیاهکلی سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت پیگیری این طرح، اظهار داشت: کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی، در آخرین جلسه خود به مرکز پژوهش‌های مجلس به مدت ۲۰ روز کاری زمان داد تا اظهارنظر نهایی خود را در قالب گزارش به این کمیسیون ارائه دهد.

وی با بیان اینکه جلسات کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص بررسی این طرح هم اکنون در جریان و برقرار است، گفت: کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی با حضور کارشناسان حقیقی و حقوقی از بخش خصوصی و دستگاه‌های مرتبط دولتی، در این مرکز در حال برپایی است و پیش بینی ما این است که حداکثر تا دو هفته آینده این مرکز به جمع بندی نهایی در خصوص گزارش کارشناسی خواهد رسید.

سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی با تاکید بر اینکه مبنای بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نسخه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ است که بررسی آن مطابق اصل ۸۵ در صحن مجلس به تصویب رسید، ادامه داد: هم اکنون این نسخه از طرح با هدف رفع اشکالات و لحاظ کردن پیشنهادات دستگاه‌های ذی ربط و کارشناسان، در دست بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس قرار دارد.

سیاهکلی گفت: نسخه پیشنهادی دولت و مرکز ملی فضای مجازی در خصوص این طرح نیز در جریان این فرآیند، بررسی و در نسخه اصلی طرح، لحاظ خواهد شد.

وی افزود: ممکن است مرکز پژوهش‌های مجلس، تخصیص مدت زمان بیشتری را از کمیسیون بخواهد که در این صورت روند پیگیری طرح تغییر خواهد کرد اما از نظر ما زمان به اندازه کافی برای ارائه گزارش کارشناسی نهایی، در نظر گرفته شده و پیش بینی ما این است که تا دو هفته آینده و پس از دریافت گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، وارد تصویب کلیات طرح شویم.