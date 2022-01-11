هوای اصفهان برای عموم شهروندان ناسالم است

محمود مزارع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کیفیت هوا براساس اطلاعات ایستگاه‌های پایش آنلاین در خیابان احمدآباد با شاخص ۱۵۲، استانداری با شاخص ۱۶۹، انقلاب و پروین با شاخص ۱۶۶، فرشادی با شاخص ۱۶۲، باهنر با شاخص ۱۶۵، جِی با شاخص ۱۹۲، بزرگراه خرازی با شاخص ۱۵۱، رهنان با شاخص ۱۵۳، فیض با شاخص ۱۶۰، میرزا طاهر و کاوه با شاخص ۱۶۷ و ورزشگاه میثاق با شاخص ۱۶۱ (قرمز) ناسالم برای عموم شهروندان ناسالم است.

او ادامه داد: شاخص کیفی هوا در ایستگاه پایش خیابان رودکی با ۱۲۴ AQI وضعیت «نارنجی» ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

کارشناس امور آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: امروز هوای دو شهر سگزی و شاهین شهر به ترتیب با شاخص ۱۱۰ و ۱۰۳ وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و در مبارکه با شاخص ۹۷ در شرایط قابل قبول ثبت شده ضمن اینکه ایستگاه‌های منطقه صنعتی دولت آباد، خمینی‌شهر، نجف آباد و کاشان همچنان قطع است.

تشدید آلودگی هوای اصفهان سبب شد که کارگروه اضطرار آلودگی هوا فعالیت مهدهای کودک، پیش‌دبستانی‌ها و مدارس ابتدایی در ۱۱ شهر آلوده اصفهان را امروز سه‌شنبه ۲۱ دی ماه برای سومین روز پیاپی غیر حضوری اعلام کند.

همچنین طرح زوج و فرد ترافیک از درب منازل از ساعت ۶ صبح تا ۲۲ شامگاه امروز در شهر اصفهان برقرار است.

بنا به اعلام اداره کل هواشناسی استان اصفهان شرایط انباشت آلاینده‌ها تا پایان هفته جاری در مناطق مرکزی و صنعتی به ویژه کلانشهر ادامه خواهد داشت.

با توجه به آلودگی هوای کلانشهر اصفهان به همه شهروندان به ویژه گروه‌های آسیب پذیر از جمله سالمندان، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای، قلبی و ریوی و کودکان کمتر از پنج سال توصیه می‌شود از تردد غیر ضروری در سطح شهر و فعالیت ورزشی در فضای باز بپرهیزند.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.