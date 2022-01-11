اقدام مشکوک مهدی قایدی/ پای انگلیس و آلمان هم به میان آمد!

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی دو روز اخیر بحث انتقال مهدی قایدی مهاجم ایرانی تیم شباب الاهلی امارات به باشگاه سلتیک اسکاتلند جدی تر از قبل شده بود. بعضی از سایت‌های هواداری نزدیک به باشگاه سلتیک اعلام کرده بودند این بازیکن مدنظر باشگاه قرار دارد اما شباب الاهلی با انتقال مهاجم ایرانی اش مخالفت کرده است.

از سوی دیگر بعضی از رسانه‌های ایرانی فعال در خارج از ایران تاکید کرده‌اند که خبر پیشنهاد سلتیک به قایدی اساساً نادرست بوده و چنین خبری صحت ندارد.

این خبرها در رسانه‌های اماراتی هم بازتاب داشته و خبرنگاران این کشور هم کما بیش پیگیر وضعیت قایدی هستند.

در یکی از واکنش‌هایی که در امارات به این خبر صورت گرفته، «سلطان آل علی» خبرنگار و کارشناس فوتبال تاکید کرده است که اقدام جدید مهدی قایدی در اینستاگرام بر گمانه زنی‌های حضورش در سلتیک افزوده است.

این خبرنگار نوشت: «واسطه مهدی قایدی خبرهای رد پیشنهاد سلتیک اسکاتلند از سوی باشگاه شباب الاهلی را تکذیب کرد. با این وجود، دنبال کردن "مک‌گری" بازیکن استرالیایی (در اینستاگرام) که با انتقالش به سلتیک موافقت کرده است، تردیدها را بیشتر کرد. منابعی از وجود پیشنهاداتی از آلمان و انگلستان صحبت می‌کنند.»

قایدی پیش از این در تیم استقلال تهران بازی می‌کرد و این فصل راهی شباب الاهلی امارات شد.