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۲۱ دی ۱۴۰۰، ۱۲:۵۲

صارمی در جمع خبرنگاران:

مدیران شهری دوره پیشین بر ساخت و ساز قفل زدند

مدیران شهری دوره پیشین بر ساخت و ساز قفل زدند

معاون معماری و شهرسازی شهرداری گفت: متاسفانه افراد قبل از ما به ساخت و ساز در شهر قفل زده‌ اند و سازندگان تمایلی به ساخت و ساز ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا صارمی در حاشیه جلسه شورای شهر و در جمع خبرنگاران، گفت: متأسفانه افراد قبل از ما به ساخت و ساز در شهر قفل زده‌اند و سازندگان تمایلی به ساخت و ساز ندارند.

وی افزود: طولانی شدن فرایند ساخت و ساز موجب بی رغبتی افراد در این امر و در نتیجه کاهش سرعت ساخت و سخت شدن آن شده است.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران با تاکید بر اینکه با حمایت‌های شورای شهر و شهردار موانع ساخت و ساز برداشته خواهد شد، اظهار داشت: البته در این میان به نوعی اقدام خواهیم کرد که متهم نشویم چراکه هرگونه ساخت و ساز در تهران ضوابط خود را دارد.

صارمی در پاسخ به سوالی درباره پروژه بلند مرتبه سازی در باغ گیاه شناسی، عنوان کرد: در جریان این پروژه نیستم و اجازه این بلند مرتبه سازی در زمان ما داده نشده است.

کد مطلب 5397250
ساناز باقری راد

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