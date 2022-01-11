به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، اقدامات خصمانه صهیونیستها علیه ملت فلسطین همچنان ادامه دارد.
شهرکنشینان صهیونیست صبح امروز سه شنبه با حمایت شدید نظامیان رژیم صهیونیستی به «مسجد الاقصی» یورش بردند.
بنابراین گزارش، این حمله در دو مرحله صبح و ظهر انجام شد که طی آن شهرکنشینان دست به اقدامات تحریکآمیز زدند.
گفتنی است که تعداد شهرکنشینانی که در سال ۲۰۲۱ به مسجد الاقصی حمله کردهاند به ۳۴ هزار و ۵۶۲ نفر میرسد. تعداد این صهیونیستها در سال ۲۰۲۰، حدود ۱۹ هزار نفر و در سال ۲۰۱۹ حدود ۳۰ هزار نفر است.
مسجد الاقصی در همه روزهای هفته مورد یورش شهرکنشینان صهیونیست قرار میگیرد.
نظر شما