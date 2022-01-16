۲ کوهنورد در ارتفاعات میشو آذربایجان شرقی مفقود شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی سیدی شنبه شب در گفت و گویی با اشاره به اینکه امدادگران عملیاتی تبریز، مرند و شبستر برای پیدا کردن کوهنوردان مفقود شده که عمو و برادرزاده هستند عازم کوه میشو شدهاند، اعلام کرد: هنوز تیمهای عملیاتی موفق به پیدا کردن این ۲ کوهنورد نشدهاند و همچنان این عملیات ادامه دارد.
کارشناسان هواشناسی آذربایجان شرقی از ۲ روز گذشته درباره صعود کوهنوردان به ارتفاعات استان به علت بارش شدید برف و بوران هشدار داده بودند.
زمستان سال گذشته هم یک کوهنورد در ارتفاعات میشو گم شده بود که با تلاش تیم امدادی هلال احمر نجات یافت.
میشو از رشته کوههای آذربایجان شرقی در حد فاصل شهرستانهای شبستر و مرند است.
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