گزارش خبر نگار مهر امروز یکشنبه ۲۶ دی ماه ۱۴۰۰ شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران با ریزش ۱۱ هزار و ۶۸۴ واحدی به رقم یک میلیون و ۳۱۰ هزار واحد رسید.

شاخص کل هم وزن نیز با افت ۳ هزار و ۷۱۰ واحدی عدد ۳۴۶ هزار و ۴۸۳ واحد را به نمایش گذاشت. شاخص بازار اول اما با ۱۱ هزار و ۹۳۲ واحد ریزش به رقم ۹۹۷ هزار و ۹۲۶ واحد دست یافت و شاخص بازار دوم نیز با ۱۳ هزار و ۳۸ واحد کاهش، عدد ۲ میلیون و ۵۲۲ هزار واحد را تجربه کرد.

در بورس تهران امروز ۴ هزار و ۵۴ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله در ۳۱۶ هزار و ۲۸۲ نوبت داد و ستد شد که ارزشی بالغ بر ۲ هزار و ۳۶۸ میلیارد تومان را در برداشت.

در فرابورس نیز شاخص کل این بازار با ۱۱۷ واحد کاهش به رقم ۱۷ هزار و ۸۷۱ واحد دست یافت. در این بازار امروز یک میلیارد و ۳۵۶ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله به ارزش یک هزار و ۸۷۲ میلیارد تومان معامله شده است.

اصلی ترین نمادهای تأثیر گذار بر شاخص کل بورس تهران امروز نمادهای پتروشیمی پردیس با ۱۰۵۹ واحد، ملی مس ایران با ۶۸۶ واحد و هلدینگ نفت و گاز پارسیان با ۵۸۶ واحد کاهش بودند در مقابل اما نمادهای معاملاتی پتروشیمی پارس با ۴۰۳ واحد، پالایش نفت تبریز با ۱۲۷ واحد و صنایع پتروشیمی خلیج فارس با ۷۰ واحد افزایش بیشترین تأثیر مثبت بر روی شاخص کل بورس تهران را به خود اختصاص دادند.

به گزارش مهر، بورس تهران امروز در حالی نظاره گر معاملاتی کم رمق و توأم با غلبه عرضه بر تقاضای سهام در اغلب نمادهای معالاتی بود که در نیمه دوم معاملات امروز با تقویت تقاضا از سوی معامله گران عمدتاً حقیقی در گروه خودرویی‌ها، شاهد تغییر جهت شاخص کل در روندی ثابت بودیم.

درجا زدن قیمت سهام سهم‌های پر تراکنش در محدوده صفر تابلو و در عین حال ضعف شدید نقدینگی در بازار که منجر به تضعیف محسوس حجم و ارزش معاملات روزانه سهام در تالار شیشه‌ای شده به خوبی در بازار امروز هویدا بود.

در این بین گروه خودرویی‌ها تحت تأثیر اخبار حوزه سیاست خارجی کشور و همچنین انتظار برای کاهش نرخ ارز این روزها در کانون توجه معامله گران قرار دارند.