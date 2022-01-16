۱۵ بهمن سفرهای راهیان نور رسما آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی باستانی پیش از ظهر امروز در مراسم بزرگداشت ۶۰۷ شهید امنیت خوزستان با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مدافع حرم و سردار دل‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: رزمندگان اسلام برای آباد کردن وجب به وجب میهن ایثار و جانفشانی تلاش و مجاهدت داشتند؛ آنها با مقاومت در مقابل دشمنان قسم خورده ایران و انقلاب اسلامی موفق به فراری دادن و شکست دشمن شدند.

وی با اشاره به اینکه در انقلاب اسلامی و به ویژه دفاع مقدس و همه عرصه‌های مورد نیاز انقلاب حضور مردم جریان امور را به نفع انقلاب و نظام تغییر داد، افزود: جوانان و نوجوانان همواره نقش اصلی و برجسته‌ای داشتند، حضور آنها از دفاع مقدس که مظهر اصلی و تابلوی حماسه مقاومت ملت ایران است تا مقابله با توطئه‌ها و حتی ویروس کرونا و شرکت فعال در طرح شهید سلیمانی همیشه پررنگ بوده و خواهد ماند؛ بنابراین جوانان در حدود نیم قرن انقلاب اسلامی که بخشی از آن در مبارزه با دشمنان انقلاب و نظام گذشت، همیشه خوش درخشیده‌اند.

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی با اشاره به اینکه در بیانیه گام دوم انقلاب، مقصود مقام معظم رهبری جوانان هستند، تصریح کرد: دفاع مقدس و راهیان نور که مقام معظم رهبری از آن به عنوان رزق الهی و معنوی، معدن طلا، گنجینه و فناوری یاد می‌کنند، می‌تواند شارژ اصلی برای ملت باشد چون دفاع مقدس بزرگترین شعار و تابلوی «ما می‌توانیم» است؛ در دفاع مقدس با ورود استکبار جهانی و روی کار آمدن امکانات مدرن شرق و غرب برای حمایت از صدام جوانان با هدایت مقام معظم رهبری و حمایت ولی فقیه به موفقیتی بزرگ دست پیدا کردند.

باستانی ادامه داد: در آن دوران جوانان از یک سو با ایثار و از خودگذشتگی و خلاقیت با وجود همه تحریم‌ها، محاصره‌های نظامی و اقتصادی و از سوی دیگر با تجهیز دشمن بعثی به انواع و اقسام سلاح‌ها و تجهیزات شرقی و غربی جنگیدند؛ جوانان از طرفی محروم از دستیابی به سلاح‌های انفرادی و حتی فشنگ کلاشینکف بودند و از طرفی حتی امکان خرید سیم خاردار هم نداشتیم ولی رزمندگان با جانفشانی دشمن را شکست داده و در نهایت منجر به تفکری شد که بخش مهمی از آن در دفاع مقدس و راهیان نور می‌تواند راهگشا و کارگشا در همه عرصه‌های ملت ایران باشد.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری «همه تلاش‌های فرهنگی دشمن در جبهه نرم در دهه ۷۰ و ۸۰ با راهیان نور جواب داده شد» گفت: با وجود گذشت چند دهه از دفاع مقدس و تغییر جبهه دشمن از صدام به داعش همان جوانانی که در دفاع مقدس از انقلاب و کشور دفاع کردند امروزه نیز در مقابله با چهره جدید دشمنان انقلاب حضور دارند؛ افراد بزرگی مثل دانشمندان هسته‌ای و «شهید احمدی روشن» نتیجه همین فناورانه راهیان نور بودند.

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی یادآور شد: از ابتدای پیروزی انقلاب دشمنان کشور به سرکردگی آمریکا و همراهی اروپا نه تنها در دفاع مقدس بلکه در عرصه‌های مختلف می‌خواستند نهال انقلاب را نابود و این نوزاد نوپا را سقط کنند ولی نه تنها به هدف خود نرسیدند بلکه انقلاب اسلامی علاوه بر شکست دشمن در جبهه سخت و ارتقای توان نظامی خود امروزه هزاران کیلومتر آن طرف تر دشمنان را مورد تهدید قرار می‌دهد.

ما می‌توانیم

وی افزود: بنابراین با اعتقاد به «ما می‌توانیم» و تحت هدایت و مدیریت مقام معظم رهبری امروزه با وجود تحریم در همه ابعاد علمی برخوردار از ایرانی هستیم که در عرصه‌های مختلف ملی و فنی به اوج رشد و بالندگی رسیده است.

باستانی عنوان کرد: ما نه تنها در سال‌های شروع انقلاب از نظر نظامی تحت فشار دشمن قرار گرفتیم بلکه چون دشمن می‌دانست از نظر اقتصادی و حتی تولید ابزارهای پیش پا افتاده در وابستگی قرار دادیم، سودای به زانو درآوردن ایران را در سر داشت ولی ملت با رهبری ولی فقیه مدظله العالی دشمن را به شکست کشانده و در بخش‌های مختلف از جمله نانو، سلول‌های بنیادی، عرصه‌های علمی و پزشکی از رشد و بالندگی ویژه‌ای برخوردار و با بسیاری از کشورهای دنیا در حال رقابت است.

وی بیان کرد: در پزشکی از چنان وابستگی‌هایی برخوردار بودیم که نیازهای اولیه پزشکی و بهداشتی را از پزشکان هندی، بنگلادشی و پاکستانی تأمین می‌کردیم ولی امروزه در زمینه مبارزه با سرطان، پیوند اعضا، جراحی مغز و چشم در سطح چند کشور اول دنیا هستیم.

وی افزود: شاید در گذشته از نظر عمرانی و فنی حتی برای ساخت سیل و احداث دکل هم محتاج پیمانکاران غربی بودیم و یا نه تنها برای ساخت پالایشگاه بلکه برای مدیریت آن، برای ساخت سلاح و اداره ارتش (ارتش کشور توسط ۶۰ هزار مستشار آمریکایی اداره می‌شد) هم وابسته بودیم ولی امروزه با تکیه بر توان داخلی شاهد رشد نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها در کشور هستیم.

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی عنوان کرد: از نظر نظامی رزمندگانی که در آزادسازی خرمشهر شرکت می‌کردند برای عبور از معبر از حداقل ممکن سلاح و مهمات هم برخوردار نبودند و با اینکه می‌دانستند امکان تأمین سلاح نداریم ولی با ایثار رفتند؛ دشمن اگر در گذشته ایران را برای تأمین لوله کلاشینکف تحریم می‌کرد ولی امروزه ایران را برای اینکه به کشورهای مستضعف موشک و پهباد ندهید، برای آنها سد و پالایشگاه نسازید و یا صادرات بنزین نداشتن تحریم می‌کند.

باستانی با اشاره به اینکه دفاع مقدس شروعی برای تحقق شعار «ما می‌توانیم» بود که به عمل تبدیل شد، تصریح کرد: رؤسای جمهور آمریکا می‌گفتند که ایران منافع ما را در خلیج فارس تهدید کرده و اجازه نمی‌دهیم که این کشور منافع خود را در کشورهای دیگر به دست بیاورد ولی ایران برای این منافع هزاران کیلومتر آن طرف تر مبارزه می‌کند.

وی اظهار کرد: امروز دشمنان ما هزاران کیلومتر آن طرف تر تحت تعقیب فرزندان ایران هستند و اگر آنها به سمت ترور دانشمندان یا شهادت سردار دل‌ها (مهمان رسمی دولت عراق بود) آن هم به دست جنایتکارترین افراد عالم روی می‌آوردند، همه به خاطر تفاوت ایران امروز و دیروز است؛ در سال‌های گذشته و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی کشور درگیر هر جنگی شده بود، تکه‌ای از این مرز و بوم را از دست دادند ولی در دفاع مقدس حتی یک وجب از خاک ایران به تاراج نرفت.

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی با ابراز امیدواری از اینکه همانطور که ویروس ترامپ و دیگر دشمنان را به نابودی کشاندیم و امیدوارم بتوانیم در عرصه شکست ویروس کرونا هم موفق باشیم، خبر داد: از ۱۵ بهمن برگزاری سفرهای رسمی راهیان نور را با همکاری ستاد ملی کرونا آغاز می‌کنیم.