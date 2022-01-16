۸۲میلی متردر یاسوج باران بارید/دوشنبه برفی در بویراحمد و دنا

به گزارش خبرنگار مهر، ولی بهره مند ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: بیشترین بارش را نیز در بخش بوستان شهرستان باشت با ۱۸۴ میلی متر داشتیم.

وی با بیان اینکه کمترین بار ش را نیز در دهدشت با ۴۲ میلی متر داشتیم، گفت: در تنگ سرخ شهرستان بویراحمد ۱۶۷ میلی متر، آبدهگاه ۱۶۴، لوداب ۱۴۴ میلی متر، آبمورد لوداب ۱۴۳، باشت ۱۴۱، منصور خانی کاکان ۱۳۹، وزگ ۱۳۴، لنده ۱۳۰، و ستنگان نیز ۱۲۳ میلی متر بارش داشتیم.

بهره مند اظهار داشت: همچنین در چرام ۹۶ میلی متر، دوگنبدان ۸۸ میلی متر، سی سخت ۵۸ میلی متر، دشتروم ۱۱۱ میلی متر، ماهور باشت ۱۰۰ میلی متر، سر فاریاب ۸۷، امامزاده جعفر ۸۰ میلی متر، دلی خمسیر ۸۰، سوق ۸۰، سر آب ننیز ۷۹، گنجه‌ای ۷۲ میلی متر، مارگون ۶۶، لیکک ۴۹ میلی متر، کریک ۴۶، تل گاه ۴۵ و دیشموک ۴۳

میلی متر باران باریده است.

وی افزود: برای روز دوشنبه تا صبح سه شنبه بارش برف و باران پیش بینی شده و سه شنبه و چهارشنبه نیز کاهش محسوس دما و یخبندان پیش بینی شده است.