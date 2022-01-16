هرمزگان در صدر مصوبات استانی رئیس جمهور قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دوستی اظهارداشت: کار آمادهسازی مصوبات تقریباً از ۲ ماه پیش آغاز شده بود و با توجه به اینکه ما در ۲۳ آبان یک زلزله را داشتیم و یک ماه پیش از سفر رئیس جمهور بحث سیل را داشتیم.
وی افزود: این ۲ اتفاق موجب شد که در سفر رئیس جمهور به هرمزگان مصوبات خوبی بگیریم و بخش زیادی از مصوبات برای آبادانی استان اخذ شود و بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان در بخش اعتبارات و بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان در بخش تسهیلات مصوب شد.
استاندار هرمزگان گفت: در این سفر همچنین یک میلیارد دلار در پخش ارزی مصوب شد که در واقع اولین یا دومین استان در زمینه اخذ مصوبات بودیم که در نوع خود بینظیر است.
ویافزود: ما حدود ۱۴۵ مصوبه داشتیم و ۶۶۰ طرح مشمول تسهیلات حمایتی شد که نشان دهنده نگاه ویژه آقای رئیس جمهور و دولت به استان است.
استاندار هرمزگان بیانکرد: ما تمرکز ویژهای روی رشد اقتصادی داشتیم و عمدهترین مصوبات دولت در سفر استانی به هرمزگان در بخشهای شیلات و کشاورزی، راه و زیرساختها، گازرسانی و تأمین آب روستاها و شهرها است.
دوستی با اشاره به بازسازی منازل زلزلهزدگان هرمزگانی ادامهداد: با توجه به قول مساعدی که آقای رئیسجمهور در زمینه تأمین اعتبارات دادند بنا داریم بخشی از منازل مردم را تا انتهای بهمنماه تحویل دهیم و بخش دیگری را نیز با رسیدن اعتبارات تا پایان سال به مردم زلزلهزده تحویل دهیم چرا که در همین باران یکی از دغدغههای ما شرایط مردم زلزلهزده بود.
وی عنوانکرد: ما عوامل فقر در استان را باید در ارکان مختلفی بسنجیم که یکی در کمبود زیرساختها است که یکی از اولویتهای ما در این حوزه بخش آب است ما تا قبل از همین بارش روزانه چندصد روستا را به وسیله تانکر آبرسانی میکردیم و این بارشها به ما کمک کرد اما قطعاً ما در یک جاهایی کسری زیرساخت یا فرسودگی زیرساخت را داریم که با توجه به قول مساعدی که از طرف وزیر نیرو داده شد امیدواریم از مشکلات این بخش را برطرف کنیم.
استاندار هرمزگان خاطرنشانکرد: بخش دیگر ما که شاخص فقر را خیلی تشدید کردهاست برنامههای اشتغال است؛ صنایعی که در استان تأسیس شدهاست متأسفانه صنایع بزرگ مقیاسی بودهاست که نسبت سرمایهگذاری به اشتغال بالایی دارد و در واقع تقریباً با هر یک میلیون دلار سرمایهگذاری یک شغل در آنها ایجاد شدهاست و همچنین ما چالش عدم بکارگیری نیروهای بومی را نیز داشتیم که با توجه به تأکیدات و دستور آقای رئیس جمهور در بخش اشتغال هم اتفاقات مناسبی رقم بخورد و در بحث زنجیره ارزش صنایع بزرگ بتوانیم زنجیره را تکمیل کنیم.
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