خیز ماکرون برای جهت دهی به بحث های انتخاباتی/اقتصاد به جای مهاجرت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه، از امروز دوشنبه، کمتر از سه ماه مانده به آغاز رقابت های ریاست جمهوری ۲۰۲۲، مانور خود را روی پروژه های جدید در عرصه جذب سرمایه گذاری خارجی آغاز خواهد کرد تا از تبلیغ درباره رونق اقتصادی به عنوان شاهدی مبنی بر موفقیت برنامه اصلاحات اقتصادی اش استفاده کند.

او در بازدید از منطقه «آلزاس» در شرق فرانسه، پروژه سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیون یورویی شرکت «BASF» آلمان را که یکی از غول های صنایع شیمیایی جهان است، معرفی خواهد کرد حال آنکه این فقط یکی از ۲۱ پروژه جدید به ارزش چهار میلیار یورو است که در صورت عملی شدن، ۱۰ هزار فرصت شغلی ایجاد می کنند.

گفته می شود که با داغ شدن مباحثات انتخاباتی، مشاوران ماکرون به دنبال منحرف کردن اذهان مردم از بحث مهاجرت و جرایم مربوط به نظم و امنیت عمومی و در مقابل، تمرکز بر اقتصاد هستند که ادعا می شود بعد از ضربه ناشی از همه گیری کرونا، به سرعت احیا شده است.

مشاوران ماکرون قرار است روی این مسئله مانور دهند که چند ماه مانده به انتخابات، وضعیت اقتصادی از چنان ثباتی برخوردار است که جای هیچ تردیدی برای سرمایه گذاران خارجی نمی گذارد.

از سال ۲۰۱۷ به این سو، ماکرون اصلاحات اقتصادی را در برنامه خود گنجانده که بر محور رقابت، تخفیف مالیات بر سرمایه گذاری و کاهش قوانین حاکم بر بازار کار متمرکز است تا آنجا که منتقدان او را به حمایت از ثروتمندان متهم کرده اند.

در این میان، ماکرون می کوشد تا از دوره شش ماه ریاست فرانسه در اتحادیه اروپا هم به عنوان ابزاری برای ارتقای وجهه سیاست خارجی دولت خود به عنوان برگ برنده دیگری در انتخابات پیش رو استفاده کند.