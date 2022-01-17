ظرفیت خوابگاه های دانشجویی برای ترم جدید ۱۵ هزار نفر افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود گنجی در خصوص دو مشکل پیش روی دانشگاه‌ها از جمله خوابگاه و تغذیه برای از سرگیری آموزش حضوری گفت: بر اساس مصوبات ستاد ملی کرونا و تاکید وزیر علوم تحقیقات و فناوری، مبنی بر از سرگیری آموزش حضوری در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، تمام مسئولان ستادی در وزارت علوم و رؤسای دانشگاه‌ها مقدمات لازم را تدارک را دیده‌اند تا در ترم جدید، شاهد آموزش حضوری دانشجویان در تمام مقاطع به صورت تدریجی باشیم.

وی ادامه داد: مجموعه دانشگاه‌ها دارای امکانات متفاوتی هستند، استان‌ها و مراکز آموزشی از نظر وضعیت کرونایی و ترکیب دانشجویی باهم متفاوت هستند و روش مواجه با دانشجویان بومی و غیر بومی در این شرایط نیز شرایط خاص خود را می‌طلبد.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان افزود: در دو سال گذشته که در وضعیت کرونا قرار داشتیم، ۸۱ بلوک خوابگاهی در ۶۱ دانشگاه به خوابگاه اضافه شدند و حدود ۱۵ هزار به ظرفیت خوابگاهی دانشگاه‌ها اضافه شد تا بخشی از کمبودها در حوزه خوابگاه دانشجویی را جبران کند.

وی در مورد نرخ غذا و مشکل دانشگاه‌ها در تأمین هزینه‌های آن گفت: نرخ غذایی که صندوق رفاه دانشجویان به دانشگاه‌ها اعلام کرده است، صبحانه یک هزار و ۶۰۰ تومان، غذاهای کم هزینه دو هزار و ۱۰۰ تومان، غذاهای متوسط هزینه شامل ناهار و شام حدود ۳ هزار تومان و غذاهای پرهزینه ۳ هزار و ۵۰۰ تومان است.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ادامه داد: حداقل و حداکثر غذای دانشجویان شاغل به تحصیل در سنوات غیر مجاز و حداقل و حداکثر غذای دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی بین ۶ هزار و ۸۰۰ تومان تا ۹ هزار و ۶۰۰ تومان اعلام شده است.

وی ادامه داد: در این خصوص تصمیم گیری را بر عهده خود مراکز آموزش عالی گذاشته‌ایم که خودشان تصمیم بگیرند که چه نوع غذایی را ارائه دهند.

به گزارش مهر، اخیراً علی آهون منش رئیس اتحادیه مؤسسات و دانشگاه‌های غیر انتفاعی به خبرنگار مهر گفت: برای بازگشایی دانشگاه‌ها دو مشکل اساسی مربوط به خوابگاه و قیمت غذای دانشجویی مواجه هستیم که هنوز راه حلی برای آن ارائه نشده است.