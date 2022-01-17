همه راه های اصلی گیلان باز است

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش راهداران برای بازگشایی محور پول به خلخال، اظهار کرد: به جز این محور که به دلیل نبود ایمنی از هفتههای پیش مسدود شده تمام راههای اصلی استان باز و تردد در آنها جریان دارد.
وی افزود: ۵۴۴ راهداری در قالب ۶۰ تیم با استفاده از ۳۴۶ دستگاه خودروی سنگین و سبک در تلاش برای باز نگهداشتن راههای اصلی گیلان هستند.
مرادی با اشاره به مسدود بودن راههای فرعی برخی از روستاهای گیلان، ادامه داد: پس از فروکش کردن بارش برف، نیروهای راهداری نسبت به کمک برای بازگشایی آن مسیرها نیز اقدام میکنند.
مرادی با اشاره به ضرورت همکاری مردم با مسئولان و پرهیز از سفرهای غیرضروری، اضافه کرد: هموطنان قبل از هر اقدامی برای سفر، جهت اطلاع از وضعیت راهها با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند.
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