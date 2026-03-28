فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارشهای اخیر و تأثیر آن بر راههای ارتباطی روستایی استان اظهار کرد: بر اثر بارش باران و بالا آمدن سطح آب رودخانهها، پلهای آبنما در روستاهای رودبارچیره، خطیب گوراب، زیده، شکالگوراب و گوراب پس از توابع شهرستان فومن دچار غرقابی و مسدود شده بودند.
وی افزود: این مسدود شدن مسیرها باعث شد عبور و مرور در راههای ارتباطی اصلی این روستاها به طور موقت انجام نگیرد و ساکنان مجبور بودند از راههای روستاهای اطراف برای تردد استفاده کنند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای گیلان با بیان اینکه راهداران بلافاصله پس از وقوع این حادثه در منطقه حاضر شدند، تصریح کرد: عملیات پاکسازی و بازگشایی آبنماهای مسدود شده با تلاش نیروهای راهداری انجام شد و هماکنون تردد در این مسیرها به حالت عادی بازگشته است.
مرادی با اشاره به آمادگی کامل راهداران برای مقابله با حوادث احتمالی در ایام نوروز، خاطرنشان کرد: تمامی نیروهای راهداری در سطح استان در حالت آمادهباش کامل هستند و با تجهیزات لازم برای بازگشایی مسیرها و ارائه خدمات به مسافران نوروزی و روستاییان فعالیت میکنند.
نظر شما