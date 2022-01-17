تأخیر ۳ ساعته در شروع ادارات در ۹ شهرستان اردبیل

کاظم دبیر در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: فعالیت ادارات، بانکها و سایر دستگاههای اجرایی فردا با ۳ ساعت تأخیر و از ساعت ۱۰ صبح آغاز میشود تا کارکنان بتوانند در شرایط برفی، برودت هوا و یخبندان بدون حادثه سر کار حاضر شده و خدمترسانی کنند.
وی تصریح کرد: به غیر از دستگاههای امدادی، درمانی و خدماتی این تأخیر ۳ ساعته در شروع ساعت کاری مورد توجه بوده و در ۹ شهرستان به غیر از پارسآباد، بیلهسوار و اصلاندوز این دستورالعمل اجرایی خواهد شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اردبیل گفت: ساعت کاری ادارات فردا نیز در این ۹ شهرستان از ساعت ۱۰ صبح خواهد بود و امیدواریم با توجه به شرایط سخت ترددی در خیابانها، کوچهها و معابر شهرهای سردسیری مرکز و جنوب استان، بتوان در موعد مقرر سر کار حاضر شده و به مردم خدماتی را ارائه کرد.
همچنین اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل نیز برای چهارمین روز متوالی اعلام کرد: فردا به دلیل شرایط جوی خاص و بارش برف و برودت هوا در شهرهای اردبیل، مشگینشهر، لاهرود، ارشق و خورشرستم کلیه دورههای تحصیلی نوبت صبح و بعد از ظهر تعطیل و آموزش به صورت غیرحضوری و از طریق شبکه شاد انجام میشود.
بر اساس اعلام آموزش و پرورش استان اردبیل آزمونهای حضوری این روزها لغو و در روزهای بعد شاهد برگزاری این آزمونها با هماهنگی مدیران مدارس خواهیم بود.
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