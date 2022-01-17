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۲۷ دی ۱۴۰۰، ۲۰:۰۰

معاون استاندار اردبیل خبر داد؛

تأخیر ۳ ساعته در شروع ادارات در ۹ شهرستان اردبیل

تأخیر ۳ ساعته در شروع ادارات در ۹ شهرستان اردبیل

اردبیل- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار اردبیل گفت: فردا سه‌شنبه ۲۸ دی ماه به دلیل برودت هوا و یخبندان در ۹ شهرستان، کارکنان دولت با ۳ ساعت تأخیر در محل کار حاضر می‌شوند.

کاظم دبیر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: فعالیت ادارات، بانک‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی فردا با ۳ ساعت تأخیر و از ساعت ۱۰ صبح آغاز می‌شود تا کارکنان بتوانند در شرایط برفی، برودت هوا و یخبندان بدون حادثه سر کار حاضر شده و خدمت‌رسانی کنند.

وی تصریح کرد: به غیر از دستگاه‌های امدادی، درمانی و خدماتی این تأخیر ۳ ساعته در شروع ساعت کاری مورد توجه بوده و در ۹ شهرستان به غیر از پارس‌آباد، بیله‌سوار و اصلاندوز این دستورالعمل اجرایی خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اردبیل گفت: ساعت کاری ادارات فردا نیز در این ۹ شهرستان از ساعت ۱۰ صبح خواهد بود و امیدواریم با توجه به شرایط سخت ترددی در خیابان‌ها، کوچه‌ها و معابر شهرهای سردسیری مرکز و جنوب استان، بتوان در موعد مقرر سر کار حاضر شده و به مردم خدماتی را ارائه کرد.

همچنین اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل نیز برای چهارمین روز متوالی اعلام کرد: فردا به دلیل شرایط جوی خاص و بارش برف و برودت هوا در شهرهای اردبیل، مشگین‌شهر، لاهرود، ارشق و خورش‌رستم کلیه دوره‌های تحصیلی نوبت صبح و بعد از ظهر تعطیل و آموزش به صورت غیرحضوری و از طریق شبکه شاد انجام می‌شود.

بر اساس اعلام آموزش و پرورش استان اردبیل آزمون‌های حضوری این روزها لغو و در روزهای بعد شاهد برگزاری این آزمون‌ها با هماهنگی مدیران مدارس خواهیم بود.

کد مطلب 5402325

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