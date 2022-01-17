تلاش برای حل اختلاف آستان قدس با مردم شهرستان آبیک

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر لطف‌اله سیاهکلی در جمع مردم شهر قشلاق با اشاره به اختلاف مردم زیاران و قشلاق شهرستان آبیک با تولیت آستان قدس اظهار کرد: در جلسه‌ای با استاندار قزوین این موضوع مطرح شده و مقرر شده برای گفت‌وگو و پیگیری معضلات مردم با مسئولان آستان قدس در مشهد مقدس نشستی برگزار شود یا مسئولان آستان در قزوین حضور یابند و به طور جدی مسائل و مشکلات مطرح در دستور کار قرار گیرد تا با پیگیری‌های لازم همچون مسائل اوقافی به نتایج مطلوب دست یابیم.

وی افزود: استان قزوین در شاهراه قرار دارد و تصادفات زیادی در محورهای مختلف رخ می‌دهد که در حوزه بهداشت و درمان شرایط اصلاً در استان مطلوب نیست و نیازمند توسعه در این حوزه‌ها هستیم.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس در حال بررسی بودجه بوده و بر روی یارانه‌ها بحث می‌شود تا مبالغی به عنوان جبران گرانی‌ها به مردم اختصاص یابد گرچه برخی گرانی‌ها، جهانی بوده و اجتناب‌ناپذیر است و در داخل کشور هم جراحی‌هایی در حال اجراست.

سیاهکلی‌مرادی اضافه کرد: از مقطع کارشناسی به پایین در استان قزوین برای اشتغال مشکل خاصی وجود ندارد اما برای اشتغال تحصیلکرده‌های بالای کارشناسی با مشکل مواجه هستیم که مشاغل دانش بنیان می‌تواند به اشتغال این افراد کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: طبق فرمایش مقام معظم رهبری هنوز دولت اسلامی نداریم که از جمله ویژگی‌های دولت اسلامی می‌توان به سیاست‌گذاری، ضابطه‌گذاری و مجوزدهی فعالیت‌ها، خدمت محور و سرویس دهنده بودن و ایفای نقش حمایتی اشاره کرد.

این مسئول اذعان کرد: سود کلانی که در بانک‌های کشور وجود دارد، ۱۸، ۲۵ و ۳۰ درصد در هیچ جای دنیا متعارف نیست که دولت به طور جدی در خصوص سود بانکی وارد نشده که اِشکال دارد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: نظام اسلامی در زمینه ایجاد هویت ملی و ظرفیت کشور در منظر جهانیان نسبتاً خوب عمل کرده و با تشکیل دولت اسلامی می‌خواهیم زندگی مردم به سمت زندگی علوی سوق یابد.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی در خصوص پیگیری برای شبانه‌روزی شدن درمانگاه قشلاق و اختصاص ۲۰۰ تن قیر رایگان به شهرداری قول مساعد داد.

اختصاص اعتبار برای اصلاح شبکه آبرسانی

شهرام احمدپور فرماندار شهرستان آبیک رفع مشکلات مردم شهرهای قشلاق و زیاران با آستان قدس را نیازمند عزم ملی و پیگیری در سطح ملی دانست و گفت: شهر قشلاق در حوزه کشاورزی و تولید به ویژه گندم نقش بسزایی دارد و تعدادی از دامداری‌های بزرگ شهرستان آبیک در حوزه این شهر واقع شده است.

وی افزود: برای اصلاح شبکه آبرسانی شهر قشلاق بیش از یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار لحاظ شده که از سوی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین هم مقرر شده اعتباری اختصاص یابد.

این مسئول ادامه داد: طی سه ماه اخیر، اعتبارات ارزش افزوده خوبی به شهرداری قشلاق اختصاص یافته اما کفاف این شهر را نمی‌دهد و نیازمند توجه بیشتری است.

۷۰ درصد معابر قشلاق خاکی است

حمیدرضا دلوی شهردار قشلاق بیان کرد: طبق قول استاندار پیشین قزوین مقرر شده بود ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار اختصاص یابد که می‌توانستیم برای ساماندهی خیابان اصلی این شهر هزینه کنیم که ریالی اختصاص نیافته است.

وی افزود: طبق نظریه کارشناسان استانداری قزوین، ۷۰ درصد معابر قشلاق خاکی بوده و مقرر شد ۲۰۰ تن قیر برای روکش و آسفالت معابر اختصاص یابد که از این میزان کاسته شده و فقط قرار است ۱۱۵ تن آن اختصاص داده شود.

این مسئول ادامه داد: ماشین‌آلات عمرانی شهر قشلاق در حد یک دهیاری بوده و لودر و کامیون نداریم و ماشین آتش‌نشانی هم پاسخگو نیست و آمبولانس حمل جسد و سردخانه هم نیاز داریم.

نمی‌توانیم پروژه‌های عمرانی اجرا کنیم

سعید ارجمندنیا عضو شورای شهر قشلاق در ادامه به تخریب ۳۵۰ واحد مسکونی برای عقب‌نشینی‌ها در راستای اجرای طرح هادی در سال‌های گذشته که این شهر روستا بوده، اشاره و تصریح کرد: با این وجود نتوانسته‌ایم خدمات خوبی به مردم ارائه دهیم.

وی افزود: به دلیل شبکه آبرسانی فرسوده و شکستگی روزانه لوله‌های آب در شهر قشلاق، نمی‌توانیم برای انجام حفاری پروژه‌های عمرانی اجرا کنیم که مساعدت مسئولان استان قزوین و شهرستان آبیک برای رفع این مشکل ضروری است.

این عضو شورای شهر قشلاق ادامه داد: آستان قدس رضوی با ادعای اراضی شمال قشلاق موجب شده مالکین این بخش را تحت شعاع قرار دهد.

