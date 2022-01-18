به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین روحانی نژاد غروب سهشنبه در آئین افتتاح طرح هادی و اعطای سند مالکیت به میزبانی روستای میغان شاهرود با بیان اینکه تاکنون ۵۲ درصد از مسکنهای روستایی نوسازی و مقاومسازی شدند، ابراز داشت: با توجه به اینکه کشور مصونی نسبت به حوادث طبیعی نیستیم لذا این اقدام راهی مطمئن برای پیشگیری از خسارات جانی و مالی است.
وی بابیان اینکه حوادث قهری سیل، زلزله و طوفان همه ساله منجر به ایجاد مشکلات بسیاری برای مناطق روستایی میشود، افزود: با توجه به همین موضوع مقاومسازی خانههای روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت در دستور کار قرارگرفته است.
۵۲ درصد مسکن روستایی کشور مقاومسازی شدند بابیان اینکه طبق برآوردها پایان نوسازی مسکن روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت سال ۱۴۱۰ در نظر گرفتهشده است، ابراز داشت: با مجموع این اقدامات دیگر خسارات جانی و مالی از حوادث قهری نخواهیم داشت.
روحانی نژاد بابیان اینکه صدور سندهای روستایی راهی برای رفع منازعات و اختلافات ملکی بین خانوادهها و کاهش شمار پروندهها در محاکم قضائی است، تصریح کرد: برای استان سمنان ۴۵ هزار سند مالکیت روستایی در استان سمنان اعطاشده است.
وی همچنین با بیان اینکه این سندها قابل استفاده برای دریافت وام بانکی به عنوان وثیقه است، افزود: برای تسریع در امر صدور سند ملکهای روستایی تفاهمنامهای بین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان ثبت اسناد کشور امضاشده است و باید گفت این سندها به ارزش ملک در روستاها افزون خواهد کرد.
نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به طرح اعطای تسهیلات ارزان قیمت برای ساخت خانههای روستایی نیز اشاره کرد و تاکید کرد: این تسهیلات به مبلغ دو میلیارد ریال منجر به تحقق انتظارات مردم ساکن در روستاها میشود.
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