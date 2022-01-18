ماجرای حمایت ۶ میلیارد تومانی وزارت کار از «میدون» چه بود؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، در پی درج خبر و انتقاداتی در برخی رسانه‌ها در زمینه اختصاص «حمایت شش میلیارد تومانی از یک برنامه تلویزیونی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، اداره کل روابط عمومی صدا و سیما، برای تنویر افکار عمومی جوابیه‌ای صادر کرد.

متن جوابیه به این شرح است:

«باسمه تعالی

در پی انتقاد به اختصاص حمایت شش میلیارد تومانی به ساخت برنامه «میدون» محصول شبکه سوم سیما، به استحضار می‌رساند:

برنامه میدون، گامی است در مسیر شناسایی و معرفی صاحبان ایده و نخبگان و کارآفرینان، از این رو طبیعی است که یکی از بازوهای حمایتی این برنامه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب شود. چنان که بسیاری از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادها نیز بنا به ماموریت و موضوع برنامه‌ها، در برنامه سازی، یاری کننده رسانه ملی هستند. بنابراین، دریافت کمک یاد شده امری غیرطبیعی و بیرون از حدود فعالیت رسانه ملی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به حساب نمی‌آید.

بدیهی است؛ یکی از وظایف کلان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تقویت اشتغال و کارآفرینی است. در همین مسیر کمک وزارت کار به شبکه سه و برنامه هدف نظر در این شبکه، منطقی، قانونی و در راستای وظیفه ذاتی وزارتخانه است.

مستند قانونی کمک یاد شده، دقیقاً بند «چ» ماده ۳۷ قانون احکام دائمی‌برنامه‌های توسعه کشور مصوب سوم مهر سال ۱۳۹۵ هیئت وزیران است.

بند یاد شده؛ تاکید می‌کند که «کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود به استثنای فصول (۱و۴و۶) را طی قرارداد مشخص با صدا و سیما صرف تولید برنامه جهت فرهنگ‌سازی و آگاهی بخشی و اطلاع‌رسانی نمایند».

انتظار می‌رود که رسانه‌ها، با اطلاعات و علم نسبت به رویدادها، موضع‌گیری منصفانه و حرفه‌ای کنند و صرفاً با اتکا به شنیده‌ها یا برداشت سلیقه‌ای و شخصی، موجب اتهام و تشویش اذهان عمومی نشوند.