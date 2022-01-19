به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر اطلاع رسانی جنبش مقاومت اسلامی نجباء عراق، «شیخ علی الاسدی» رئیس شورای سیاسی این جنبش از عملیات موشکی پهپادی نیروهای یمنی در پاسخ به تجاوزهای رژیم امارات استقبال کرد و گفت: پیروزیهای محقق شده در مقابله با رژیم کوچک امارات که منبع ویرانی و بازوی شرارت و استکبار در منطقه است را به برادران آزادهمان در جنبش انصارالله و فرمانده پیروزشان «سید عبدالملک الحوثی» تبریک میگوئیم.
شیخ «علی الاسدی» ضمن انتقاد از اقدامات امارات در سطح منطقه، تصریح کرد: این دولت کوچک در تکاپو برای ایفای نقشی بزرگتر از تواناییهای خود میباشد و جامهای بر تن کرده است که قواره حجم ناچیزش نیست!
وی با اشاره به ضربه اخیر مقاومت یمن و هدف قرار دادن نقاط راهبردی دشمن، خاطرنشان ساخت: این است ثمره زشتکاری، جنایتپیشگی و دشمنی رژیم امارات با حق در منطقه ما و سایر نقاط جهان.
منابع رسانهای روز دوشنبه از انفجار ۳ تانکر حامل نفت در منطقه «المصفح» در امارات خبر دادند. به دنبال وقوع انفجار مذکور آتش سوزی گستردهای در منطقه المصفح به وقوع پیوست. المصفح یک منطقه صنعتی است که در جنوب غرب شهر «ابوظبی» امارات واقع شده است. پلیس ابوظبی ضمن تأیید خبر وقوع انفجار در منطقه المصفح گفته است: در پی انفجار تانکرهای سوخت، ۳ نفر کشته و ۶ نفر دیگر مجروح شدهاند.
ملیت یکی از افراد کشته شده پاکستانی و دو تن دیگر هندی است. بنا بر اعلام پلیس، یک آتشسوزی هم در محوطه ساختوسازهای جدید در فرودگاه بینالمللی ابوظبی روی داده است اما تلفاتی به دنبال نداشت. این در حالی است که چندی پیش نیز یک آتش سوزی در منطقه صنعتی «جبل علی» واقع در شهر «دبی» امارات رخ داده بود.
«محمد البخیتی» عضو دفتر سیاسی جنبش أنصارالله یمن گفت: «امارات با از سرگیری عملیات تجاوزکارانه علیه یمنیها موجب شد تا نیروهای یمنی به آن پاسخ دهند. امارات به اندازه کافی در برابر هر نوع عملیات نظامی سست و ناتوان است. وی افزود: ما پاسخ حمله را با حمله میدهیم».
از سوی دیگر، «یوسف الحاضری» کارشناس امور نظامی و استراتژیک گفت: واقعیت این است که ارتش و کمیتههای مردمی یمن ۴ سال است که در برابر اقدامات خصمانه اماراتیها صبر پیشه کردهاند. آخرین حملهای که یمنیها به امارات انجام دادند به سال ۲۰۱۸ باز میگردد. پس از دروغ بزرگی که در خصوص کنار کشیدن امارات از جنگ یمن گفته شد، حملات به این کشور نیز متوقف شد.
وی افزود: یمنیها بر اساس قوانین بینالمللی از خود در برابر امارات دفاع کردند. این بدان معناست که عملیات ارتش و کمیتههای مردمی یمن علیه مواضع حساس و راهبردی امارات کاملاً مشروع بوده است. این عملیات درست در شرایطی انجام شد که ائتلاف متجاوز سعودی به دلیل تحقق برخی دستاوردهای نظامی در استان شبوه سرمست شده بود و مشغول پایکوبی بود. بنابراین، عملیات «طوفان یمن» در ظرف زمانی استراتژیکی به وقوع پیوست.
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