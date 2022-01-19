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۲۹ دی ۱۴۰۰، ۱۱:۱۴

رویارویی ستارگان کشتی جهان در جام«یاریگین» روسیه

رویارویی ستارگان کشتی جهان در جام«یاریگین» روسیه

رقابت‌های جام جایزه بزرگ ایوان یاریگین در حالی هفته آینده در روسیه برگزار می شود که برخی ستارگان کشتی جهان در این میدان معتبر بین المللی به مصاف هم خواهند رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های بین المللی کشتی آزاد جام جایزه بزرگ ایوان یاریگین به یاد قهرمان ۲ دوره المپیک طی روزهای ۶ تا ۱۰ بهمن ماه سال جاری در کراسنویارسک روسیه برگزار می‌شود.

بر این اساس علاوه بر کایل اسنایدر قهرمان آمریکایی جهان و المپیک در وزن ۹۷ کیلوگرم قرار است گنو پتریاشویلی دارنده مدال‌های نقره و برنز المپیک و ۳ مدال طلا، یک نقره و ۲ برنز سنگین وزن کشتی آزاد جهان از گرجستان نیز به عنوان یکی دیگر از چهره‌های شاخص و نامدار در این رقابت‌ها به میدان برود.

البته آمریکایی‌ها تیم پر ستاره‌ای را روانه روسیه خواهند کرد. آنها که قصد دارند با ۱۲ آزادکار از جمله توماس گیلمان قهرمان و نایب قهرمان جهان و دارنده مدال برنز المپیک و جیمز گرین دارنده مدال‌های نقره و برنز جهان در جام یاریگین به میدان بروند.

این در حالی است که تیم منتخب کشتی آزاد ایران به عنوان بزرگترین غایب این تورنمنت بین المللی خوانده می‌شود و فعلاً قرار است روز ۲۳ بهمن در دیداری دوستانه با آمریکا در این کشور به روی تشک برود. مصافی که با اما و اگرهای فراوانی در خصوص اعزام کشتی گیران کشورمان به آن همراه شده است.

کد مطلب 5403696

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