رویارویی ستارگان کشتی جهان در جام«یاریگین» روسیه

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های بین المللی کشتی آزاد جام جایزه بزرگ ایوان یاریگین به یاد قهرمان ۲ دوره المپیک طی روزهای ۶ تا ۱۰ بهمن ماه سال جاری در کراسنویارسک روسیه برگزار می‌شود.

بر این اساس علاوه بر کایل اسنایدر قهرمان آمریکایی جهان و المپیک در وزن ۹۷ کیلوگرم قرار است گنو پتریاشویلی دارنده مدال‌های نقره و برنز المپیک و ۳ مدال طلا، یک نقره و ۲ برنز سنگین وزن کشتی آزاد جهان از گرجستان نیز به عنوان یکی دیگر از چهره‌های شاخص و نامدار در این رقابت‌ها به میدان برود.

البته آمریکایی‌ها تیم پر ستاره‌ای را روانه روسیه خواهند کرد. آنها که قصد دارند با ۱۲ آزادکار از جمله توماس گیلمان قهرمان و نایب قهرمان جهان و دارنده مدال برنز المپیک و جیمز گرین دارنده مدال‌های نقره و برنز جهان در جام یاریگین به میدان بروند.

این در حالی است که تیم منتخب کشتی آزاد ایران به عنوان بزرگترین غایب این تورنمنت بین المللی خوانده می‌شود و فعلاً قرار است روز ۲۳ بهمن در دیداری دوستانه با آمریکا در این کشور به روی تشک برود. مصافی که با اما و اگرهای فراوانی در خصوص اعزام کشتی گیران کشورمان به آن همراه شده است.