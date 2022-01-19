به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق اصناف ایران، نشست بررسی برگزاری دومین جشنواره فروش فوق‌العاده نمایشگاهی به وسعت ایران با حضور سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران، محمدباقر مجتبایی دبیرکل اتاق اصناف ایران، حسین طاهر محمدی دبیر هیئت‌رئیسه اتاق اصناف ایران، رسول شجری رئیس اتحادیه کفاشان دست‌دوز تهران، علی بهره‌مند رئیس اتحادیه قنادان تهران، سید علی‌اصغر بهبهانی رئیس اتحادیه کشباف و جوراب تهران، مصطفی احمدی رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران، اکبر پازوکی رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران، سید محمود موسوی رئیس اتحادیه سراجان و حبیب طهماسبی رئیس اتحادیه خیاطان و نماینده اتحادیه پوشاک تهران در اتاق اصناف ایران برگزار شد.

سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران در این نشست با اشاره به اینکه اصناف در دوره شیوع کرونا آسیب بسیار زیادی متحمل شدند، گفت: یکی از مشکلات اصناف در سال‌های اخیر برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا در بازه زمانی کاری اصناف بوده است که همواره مورد نقد جامعه صنفی می‌گرفت. کاهش کیفیت برگزاری این نمایشگاه‌ها و نارضایتی مکرر اصناف و مردم از آن‌ها موجب شد در سال گذشته با نشست‌های صورت گرفته با برگزاری فروش‌های فوق‌العاده به جای نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا موافقت شود و امسال نیز مورد بررسی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: در سال گذشته برگزاری نمایشگاه به وسعت ایران در دستور کار قرار گرفت که خوشبختانه بازدهی مطلوب، رضایت و آرامش در بازار را به دنبال داشت. بنابراین امسال نیز برگزاری جشنواره فروش فوق‌العاده با وسعت و گستردگی بیشتر نسبت به سال گذشته در دستور کار اتحادیه‌های صنفی منتخب سراسر کشور قرار گرفته است.

ممبینی افزود: در شرایط رکود بازار باید تلاش کنیم این طرح از جذابیت و تنوع بالایی برخوردار باشد و قیمت‌ها نیز با حداقل سود عرضه و موجب استقبال و همین‌طور ایجاد انگیزه برای خرید مردم شود در این صورت مصرف‌کننده نیز شاهد تفاوت عرضه کالا در واحدهای صنفی منتخب خواهد بود.

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه امیدواریم سطح مشارکت واحدهای صنفی سراسر کشور در اجرای طرح نمایشگاهی به وسعت ایران بالا برود، افزود: اگر شرایط اقتصادی و نرخ ارز در کشور متعادل شود و تثبیت بیشتری پیدا کند شرایط بهتری بر اقتصاد بازار حاکم خواهد شد و در روزهای آینده شاهد اتفاقات مثبتی در اقتصاد کشور خواهیم بود.

وی تأکید کرد: در دو سال اخیر اقتصاد تمامی کشورها تحت تأثیر کرونا آسیب زیادی دیدند و در کشورمان اصناف بیش از سایر بخش‌ها متحمل خسارت شدند و این هنر تشکل‌های صنفی است که با وجود همه مشکلات اقتصادی، آرامش و کنترل بازار را در تأمین و عرضه کالاهای اساسی حفظ کرده‌اند.

در ادامه نشست محمدباقر مجتبایی دبیرکل اتاق اصناف ایران گفت: هدف از برگزاری دومین طرح نمایشگاهی به وسعت ایران، رونق کسب کار اصناف به‌ویژه صنوف تولیدی، جبران بخشی از خسارت‌های وارده به صنوف به دلیل رکود تورمی و نیز کرونا، ایجاد حس مثبت در مردم از لحاظ قیمت و کیفیت مناسب، حمایت از تولید و عرضه محصولات ایرانی؛ حفظ و توسعه فرصت‌های شغلی در بنگاه‌های تولیدی و توزیعی، ممانعت در تمرکز فروش و همچنین جلوگیری از تجمع مشتریان در برخی اماکن در شرایط کرونایی است.

وی تصریح کرد: عرضه کالاها و خدمات پرتقاضای شب عید با کیفیت و قیمت مناسب در واحدهای صنفی منتخب پوشاک، کیف و کفش و محصولات چرمی، آجیل و خشکبار، شیرینی و شکلات، میوه، قالی‌شوی، لوازم خانگی صورت خواهد گرفت.

مجتبایی افزود: این طرح در تهران و شهرستان‌های سراسر کشور به محوریت اتاق اصناف ایران و با همکاری اتحادیه‌های صنفی منتخب و همچنین با حضور هیئت عالی نظارت و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت و تشکیل کمیته‌های تخصصی مانند کمیته طرح و برنامه، کمیته اطلاع‌رسانی و کمیته نظارت و بازرسی برگزار خواهد شد.

دبیرکل اتاق اصناف ایران اظهار کرد: عرضه کالای با کیفیت و قیمت مناسب با حداقل سود و تمامی کالاها و خدمات دارای برچسب قیمت در معرض دید مشتری خواهند بود و صدور فاکتور و فروش کالا و خدمات و نظارت بر حسن اجرای طرح و نظارت بر کیفیت و قیمت توسط واحدهای صنفی صورت خواهد گرفت.

مجتبایی افزود: زمان اجرای طرح جشنواره فروش فوق‌العاده از ابتدای بهمن‌ماه لغایت ۲۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۱ است تا مردم فرصت کافی برای تهیه کالاهای مورد نیاز خود داشته باشند.

وی همچنین بیان کرد: در راستای حمایت از مصرف‌کنندگان، نظارت بر عملکرد اتحادیه‌ها، توسط اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها بوده و در این مدت، تشدید بازرسی اتاق‌ها از سایر واحدهای صنفی خارج از طرح مزبور؛ رصد و پایش قیمت و کیفیت کالا و خدمات و کنترل و نظارت بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی صورت می‌گیرد.

در ادامه حسین طاهرمحمدی دبیر هیئت‌رئیسه اتاق اصناف ایران افزود: اصناف نقش مؤثری در کنترل و آرامش بازار دارند و در این راستا اگر دولت به اصناف اعتماد کند و کار را به دست اصناف بسپارد و نقش نظارتی داشته باشد نتیجه بهتری حاصل خواهد شد.

طاهرمحمدی افزود: در حال حاضر شرایط برای تولیدکنندگان بسیار سخت شده است. هزینه‌های تولید بالا رفته است و تولیدکنندگان با مشکلات فراوان مواجه‌اند. مسیر درستی برای مبارزه با کالای قاچاق در نظر گرفته شده و شرایط موجود، کار را برای تولیدکننده داخلی سخت‌تر کرده است؛ لذا لازم است دولت برنامه مؤثری برای تثبیت نرخ ارز داشته باشد.

در ادامه رسول شجری رئیس اتحادیه کفاشان دست دوز گفت: بخش خصوصی و اصناف همیشه پای کار بوده‌اند و در مشکلات نیز برای تأمین و آرامش بازار تلاش کرده‌اند و جشنواره فروش فوق‌العاده سال گذشته به‌واسطه شرایط کرونا، خیلی گسترده برگزار نشد، اما امسال شرایط مطلوب‌تری وجود دارد و می‌توانیم در مراکز بورس کالا، حرکت مؤثری انجام دهیم و بخش خصوصی را زنده کنیم.

علی بهره‌مند رئیس اتحادیه قنادان تهران در ادامه نشست گفت: در نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا حق تمامی واحدهای صنفی تضعیف می‌شد و در حال حاضر شرایط بهتری برای عرضه کالا فراهم شده است؛ اما مشکلی که وجود دارد عدم ثبات نرخ مواد اولیه است که مشکلات عدیده‌ای را برای تولیدکنندگان صنف قنادی ایجاد کرده است و بعضاً برای تهیه مواد اولیه لنگ می‌ماند که باید این مشکلات برطرف شود.

احمدی رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران اظهار کرد: در راستای برگزاری جشنواره فروش فوق‌العاده کار باید به دست اصناف سپرده شود و بازرسی و نظارت‌ها نیز با مدیریت اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف صورت بگیرد تا شاهد استقبال بهتری از سوی واحدهای صنفی باشیم.