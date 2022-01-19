به گزارش خبرنگار مهر، کلیمالله وثوقی شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران اردبیل اظهار کرد: ما از لحاظ حجم بارش مشکلی نداریم و آنچه که ما را در روزهای اخیر آزار داده تشدید وضعیت کولاک در محورهای مختلف است که به محض بازگشایی، مسیرها دوباره با انبوهی از برف و یخبندان روبهرو میشوند.
وی بیشترین حجم کولاک را در گردنه صائین و محور اسالم به گیلان و اردبیل – سرچم اعلام کرد و گفت: به صورت مرتب بازگشایی این محورهای اصلی در حال انجام است اما به دلیل دید پایین و کولاک شدید ما مجبور هستیم به صورت شبانه گردنههای صعبالعبور به ویژه صائین و محور خلخال به اسالم را با محدودیت عبور و مرور و یا ممنوعیت آن روبهرو کنیم.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اردبیل تصریح کرد: دستگاهها و نیروی انسانی ما در این روزها خسته شدند و نیاز به بازسازی و بهسازی ماشینآلات داریم و از همین رو در صورت تداوم وضعیت کولاک ما با شرایط سخت خدمترسانی روبهرو خواهیم شد.
وثوقی گفت: ما از دستگاههای مختلف به ویژه راه و شهرسازی، پیمانکاران بخش خصوصی، بنیاد مسکن و مجموعه سپاه انتظار تأمین خودروهای سنگین را داریم تا همچنان به خدماترسانی خود ادامه داده و به نوعی تردد ایمنی را در مسیرهای اصلی فراهم کنیم.
وی افزود: شرایط کولاکی اجازه بازگشایی مسیرهای روستایی را نیز نمیدهد به طوری که ما هم اکنون با مسدود شدن راه ۲۹۸ روستا روبهرو هستیم.
وثوقی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: در روزهای گذشته ۸۵ هزار کیلومتر باند در سطح استان برفروبی شده و ۸ هزار و ۸۰۰ تن شن و ماسه به کار رفته که ۳۰ درصد مصرف سالانه را شامل میشود.
وی اولویت اصلی در بازگشایی مسیرها را مناطق کم کولاک در گرمی و مشگینشهر اعلام کرد و ادامه داد: بیشترین مسدودیت راههای روستایی مربوط به شهرستان نیر با ۹۶ راه روستایی است که به دلیل کولاک امکان بازگشایی آنها وجود ندارد.
وثوقی اضافه کرد: تلاش بر این است تا راه ۱۵۰ روستا طی ۲۴ ساعت آینده بازگشایی شود و ۱۴۸ راه روستایی نیز در روزهای آینده با فروکش کردن کولاک بازگشایی میشوند.
وی بیان کرد: ما پیشنهاد خرید و ارسال زنجیر چرخ را ارائه کردیم و امیدواریم به سرعت تجهیزات مورد نیاز تأمین شود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اردبیل با قدردانی از تأمین ۱۲ دستگاه لودر و بولدوزر توسط سپاه و ۱۰ دستگاه ماشینآلات سنگین توسط راه و شهرسازی گفت: ما در گذر از وضعیت بحرانی کولاکی به ۴۵ دستگاه ماشینآلات مجهز نیازمند هستیم تا از این شرایط سخت عبور کنیم.
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