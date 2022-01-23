مدیریت بنادر کوچک به زنان واگذار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، علیاکبر صفایی در نشست با اعضای دفتر امور بانوان این سازمان گفت: باید نگاهمان را تغییر و در مسئولیتهای مختلف سازمان، بانوان را مشارکت دهیم.
مدیرعامل سازمان بنادر با اعلام آمادگی این سازمان برای واگذاری تصدی مدیریت بنادر کوچک به بانوان داوطلب و توانمند افزود: یکی از برنامههای جدی سازمان بنادر، معرفی و اعزام بانوان به دورههای دانشگاهی در دانشگاههای معتبر دریانوردی است.
وی با تاکید بر تهیه سازوکار مناسب و قانونی حمایت از بانوان سرپرست خانوار، گفت: در مأموریتهای آموزش تخصصی هیچ تفاوتی بین خانمها و آقایان وجود ندارد و مدیران باید به این موضوع توجه داشته باشند.
در این نشست همچنین معصومه متعجب مشاور مدیرعامل در امور بانوان سازمان بنادر از عملکرد این دفتر و وضعیت و شرایط بانوان شاغل و بازنشسته سازمان گزارش داد.
وی توزیع عادلانه پستهای مدیریتی بر حسب شایستگی زنان سازمان، بودجه امور بانوان، بازنشستگی پیش از موعد، پرداخت مستمری به وارث زنان و پرداخت عائلهمندی به زنان شاغل را از مهمترین چالشهای خانمها در سازمان بنادر عنوان کرد.
نظر شما