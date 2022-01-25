استان همدان در بازرگانی داخلی و خارجی مورد توجه قرار خواهد گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شانیان عصر سه شنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با بیان اینکه کار، کار بزرگ و شرایط سخت است بدین ترتیب، از همه میخواهم که در این عرصه کمک کنند تا تحولات بزرگی را شاهد باشیم، گفت: کارکنان صمت استان همدان از بهترینها هستند و قطعاً با صنعتگرانی که در عصر جبهه اقتصادی میجنگند، کار را به عنوان برادر کوچکتری پیش خواهیم برد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان اضافه کرد: برنامههایی تدوین شده و طبق سیاستهای دولت سیزدهم و وزارت صمت تدوین شده است که امیدواریم آنها را بتوانیم به نحو مناسب و طبق اولویت بندی ها پیش ببریم.
وی با اشاره به بحث صنعت، تسهیلگری و رونق در این عرصه، اظهار کرد: باید کارخانههای تعطیل و نیمه تعطیل احیا و ارتقای سطح ظرفیت کارخانهها صورت گیرد.
شانیان ادامه داد: در حوزه معدن نیاز است تا با برنامههای منسجمتری ارزش افزوده ایجاد و فرآوری مواد معدنی و ارزش آفرینی را در پیش بگیریم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با اشاره به موضوع بازرگانی داخلی و خارجی اظهار کرد: باید به موضوع بازرگانی داخلی توجه ویژه ای شود که در این عرصه نیازمند کمک اتاق اصناف همدان هستیم.
وی با تاکید بر اینکه در موضع نظارتی و حمایتی در کنار اصناف خواهیم بود، ادامه داد: طبق رویکرد دولت سیزدهم در دیپلماسی اقتصادی شاهد تحولاتی هستیم که باید استان همدان نیز در این پیمانها و قراردادهای صورت گرفته با اوراسیا جایگاه ویژه ای دیده شود و نقش استان، نقشی پررنگ باشد.
شانیان با تصریح بر اینکه این اتفاقات با همکاری و همگامیهای صورت گرفته میتواند محقق شود، اظهار کرد: این اتفاقات با یک نفر رقم نمیخورد، همدلی و همکاری میطلبد و نیاز است تا رسانهها نیز در مسیر جهاد تبیین قدم بردارند و یاری گر این عرصه باشند.
نظر شما