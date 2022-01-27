به گزارش خبرنگار مهر، دبیر جشنواره فرهنگی اجتماعی مادرانه چهارشنبه شب در این برنامه اظهار داشت: چهارمین جشنواره فرهنگی اجتماعی «مادرانه» در راستای توانمندسازی و حمایت از بانوان همزمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) آغاز شده است و به مدت ۱۰ روز با برنامه‌های متنوع در سطح شهرستان و برأی عموم مردم برگزار می‌شود.

محمد مظفری افزود: بازی‌های بومی محلی، تجلیل از بانوان نخبه و موفق در عرصه‌های ملی و بین المللی، جشنواره حجم‌های ماسه‌ای، غذاهای بومی، محلی و ایرانی، بازارچه زنان کارآفرین و جشن‌های نشاط و خانواده از جمله برنامه‌های امسال است.

وی یادآور شد: یکی از مهمترین بخش‌های جشنواره فرهنگی اجتماعی مادرانه، تجلیل از بانوان نخبه شهرستان در حوزه‌های مختلف است.

وی تصریح کرد: امسال در اولین برنامه چهارمین جشنواره مادرانه از بانوان روزنامه نگار و خبرنگار شهرستان تجلیل شد و امشب نیز از دو بانوی قهرمان و موفق ورزشی شهرستان در رشته دوومیدانی و فوتسال تجلیل خواهد شد.

مظفری گفت: همچنین در برنامه اختتامیه چهارمین جشنواره مادرانه نیز از چند تن دیگر از بانوان نخبه شهرستان تجلیل خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: امید است که این برنامه‌ها که به صورت مردمی در حال برگزاری است مورد توجه عموم مردم به ویژه خانواده‌ها قرار گیرد و شرایطی برای هدیه نشاط و شادمانی به مردم فراهم کند.

در این برنامه از «بهاره سالخورده» ورزشکار فوتسالیست لژیونر گناوه ای در باشگاه «السویق» عمان و «عذرا مهدوی کیا» دارنده چندین مدال ملی و بین المللی و پاراالمپیک در رده‌های مختلف رشته دوومیدانی از گناوه با اهدای لوح سپاس و هدیه تجلیل و تقدیر به عمل آمد.

شعرخوانی پیرامون مقام و منزلت مادر، اجرای شعر محلی، اجرای موسیقی از دیگر بخش‌های این برنامه جشن نشاط و خانواده در قالب چهارمین جشنواره فرهنگی اجتماعی مادرانه بود.