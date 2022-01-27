مشکلات بورس مدیریتی است نه قضائی

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدجعفر منتظری بعدازظهر پنجشنبه در حاشیه شورای اداری شهرستان نیشابور در جمع خبرنگاران با اشاره به مسئله بورس و وضعیت فعلی آن، اظهار کرد: بخش عمده مشکلات مربوط به بورس جنبه مدیریتی دارد نه قضائی و مدیران اقتصادی، بازار و بانکی باید برای آن برنامهریزی داشته باشند.
وی با بیان اینکه بخشی از این مشکلات نیز ناشی از جریانات داخلی در بازار اقتصادی است، ادامه داد: در حال بررسی هستیم تا اگر جرمی در این حوزه رخ داده به آن رسیدگی کنیم.
دادستان کل کشور تأکید کرد: کلید حل مشکل بورس در دست وزیر امور اقتصادی و دارایی است و رئیسجمهور نیز بر حل این مشکل تأکید کرده است.
وی با انتقاد از فرصتسوزی رخ داده در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، خاطرنشان کرد: رئیس جمهور در آن زمان گفت «من فرمانده جنگ هستم» اما این فرماندهی چه قدر متناسب با جنگ اقتصادی برنامهریزی کرد؟ به صراحت گفتم «تیم اقتصادی شما متناسب با این جنگ نیست» همانطور که امروز شاهد تورم، افزایش قیمت ارز و اُفت بازار سرمایه هستیم.
منتظری، سوءمدیریت تیم اقتصادی دولت در مسئله فروش ارز و طلا و قاچاق کالا را از مؤثرترین مؤلفهها در ایجاد مشکلات اقتصادی امروز برشمرد و گفت: باید از این تجربهها استفاده شود تا این مشکلات در تعامل و هماهنگی سه قوه حل شود.
وی با بیان اینکه در بیان منصفانه، بخشی از مشکلات اقتصادی مربوط به تحریمهای دشمن و بخشی مربوط به مشکلات داخلی همچون کرونا است، تصریح کرد: اگر کسانی که بهعنوان تیم دولت در پاستور نشستهاند، با بدنه دولت همکاری و همراهی نکنند هیچگاه به نتیجه نخواهیم رسید.
دادستان کل کشور اضافه کرد: رئیس قوه قضائیه تأکید میکند از ظرفیتهایی غیر از بازداشت استفاده کنید ولی اگر دادیاران به اینموضوع توجه نکنند، کاری از پیش نخواهد رفت.
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