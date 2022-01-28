محور قوچان درگز دوباره مسدود شد/گرفتاری دو اتوبوس در کولاک

امین رضا مرآتی در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: عصر امروز محور قوچان درگز به علت بارش برف و کولاک دوباره بسته شده است.
وی افزود: در حال حاضر ۲ دستگاه اتوبوس در این محور دچار مشکل شدهاند که با هماهنگیهای انجام شده، مسافران این دو اتوبوس جهت اسکان به یک مسجد منتقل شدهاند.
رئیس ستاد بحران قوچان بیان کرد: در محور قوچان چناران و محور قوچان فاروج مشکل خاصی برای تردد وجود ندارد.
فرماندار قوچان خاطرنشان کرد: شهروندان از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند و اگر قصد سفر دارند، لوازم گرمایشی و امدادی به همراه داشته باشند.
نظر شما