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۸ بهمن ۱۴۰۰، ۲۱:۱۳

فرماندار قوچان:

محور قوچان درگز دوباره مسدود شد/گرفتاری دو اتوبوس در کولاک

محور قوچان درگز دوباره مسدود شد/گرفتاری دو اتوبوس در کولاک

قوچان - فرماندار قوچان گفت: دو اتوبوس در کولاک محور قوچان درگز گرفتار شدند.

امین رضا مرآتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: عصر امروز محور قوچان درگز به علت بارش برف و کولاک دوباره بسته شده است.

وی افزود: در حال حاضر ۲ دستگاه اتوبوس در این محور دچار مشکل شده‌اند که با هماهنگی‌های انجام شده، مسافران این دو اتوبوس جهت اسکان به یک مسجد منتقل شده‌اند.

رئیس ستاد بحران قوچان بیان کرد: در محور قوچان چناران و محور قوچان فاروج مشکل خاصی برای تردد وجود ندارد.

فرماندار قوچان خاطرنشان کرد: شهروندان از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند و اگر قصد سفر دارند، لوازم گرمایشی و امدادی به همراه داشته باشند.

کد مطلب 5411158

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