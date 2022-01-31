به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «هیثم الخزعلی» تحلیلگر مسائل سیاسی عراق سخنانی را در خصوص انتظارات ایالات متحده آمریکا از پارلمان جدید عراق مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، این تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: آمریکایی‌ها انتظار دارند پارلمان جدید همچون پارلمان پیشین عمل نکند. آنها به هیچ وجه نمی‌خواهند که پارلمان جدید نیز رأی به خروجشان از خاک عراق بدهد.

هیثم الخزعلی در ادامه اظهاراتش تصریح کرد: انتظار ایالات متحده آمریکا از پارلمان جدید این است که نمایندگان این پارلمان، حضور مستشاری نیروهای آمریکایی در خاک عراق را مشروعیت بخشند.

وی همچنین عنوان کرد: در واقع، آمریکایی‌ها به دنبال تداوم حضور نظامی خود در خاک عراق هستند. این کارشناس عراقی پیشتر هم گفته بود: نظامیان ایالات متحده آمریکا همچنان به حضور خود در خاک عراق ادامه می‌دهند و برای ترک این کشور جدیت ندارند.

هیثم الخزعلی در همین زمینه اعلام کرده بود: اینکه گفته می‌شود دولت بغداد خروج نظامیان آمریکا از خاک عراق طبق جدول زمان بندی شده را پیگیری می‌کند یک مسأله کاملاً مضحک است.