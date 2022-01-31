۲۳ طرح عمرانی در روستاهای استان همزمان با دهه فجر اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا خواجهای ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، گفت: بنیاد مسکن در ترویج فرهنگ مقاومسازی در روستاها نقش تاثیرگذار و مهمی بر عهده دارد.
وی اظهار داشت: نظارت مستمر بنیاد مسکن در ساخت مسکن روستایی، گامی مثبت در کاهش بروز خسارتهای زمان بحران و سوانح طبیعی است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان با بیان اینکه زنجان از حیث مقاومسازی مسکنهای روستایی، جزء استانهای پیشرو کشور است، گفت: در این زمینه از متوسط کشوری بالاتر است.
خواجهای تاکید کرد: ۲۳ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد و ۵۰۴ میلیون تومان همزمان با ایامالله مبارک دهه فجر انقلاب اسلامی توسط بنیاد مسکن زنجان افتتاح و کلنگ زنی میشود.
وی به اجرای طرحهای هادی روستایی در سطح روستاها اشاره کرد و افزود: طرح هادی روستایی بهصورت نمادین در ۸ روستای استان در این ایام افتتاح میشود و ۱۵ پروژه مقاومسازی و بهسازی مسکن روستایی و همچنین بهسازی مسکن ویژه محرومین در ایامالله دهه فجر افتتاح خواهد شد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان افزود: مهمترین هدف طرحهای هادی روستایی تجدید حیات روستا به لحاظ ابعاد فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی است.
خواجهای یاد آور شد: با توجه به ضرورت سرعت بخشیدن به احداث مسکن مقاوم در روستاها، تسهیلات طرح ویژه بهسازی و مقاومسازی مسکن روستایی با کارمزد ۵ درصد تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان به واحدهای مسکونی روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر پرداخت میشود.
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